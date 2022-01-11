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Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip
Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip
Kovid-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, bu varyantın diğerlerine... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T17:57+0300
2022-01-11T17:57+0300
koronavirüs
omicron
güney afrika
araştırma
salgın
koronavirüs
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Güney Afrika'da gerçekleştirilen iki klinik deneyden elde edilen bulgular, omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu.Bu araştırmaya göre, beta ve delta salgınları sırasında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron döneminde yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/dsoden-omicron-aciklamasi-son-haftalardaki-veriler-varyantin-yuksek-bulasiciligini-kanitladi-1052615726.html
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omicron, güney afrika, araştırma, salgın, koronavirüs

Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip

17:57 11.01.2022
© REUTERS / ADNAN ABIDIHindistan koronavirüs omicron
Hindistan koronavirüs omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / ADNAN ABIDI
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Kovid-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, bu varyantın diğerlerine göre çok daha yüksek "asemptomatik taşıyıcı" oranına sahip olduğunu gösterdi.
Güney Afrika'da gerçekleştirilen iki klinik deneyden elde edilen bulgular, omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu.
Bu araştırmaya göre, beta ve delta salgınları sırasında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron döneminde yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.
Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.
Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor." dedi.
Polonya'nın başkenti Varşova'da koronavirüs hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
KORONAVİRÜS
DSÖ: 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak
13:11
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