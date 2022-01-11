https://tr.sputniknews.com/20220111/omicron-yuksek-asemptomatik-tasiyici-oranina-sahip-1052629139.html

Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip

Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip

Kovid-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, bu varyantın diğerlerine... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T17:57+0300

2022-01-11T17:57+0300

2022-01-11T17:57+0300

koronavirüs

omicron

güney afrika

araştırma

salgın

koronavirüs

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Güney Afrika'da gerçekleştirilen iki klinik deneyden elde edilen bulgular, omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu.Bu araştırmaya göre, beta ve delta salgınları sırasında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron döneminde yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/dsoden-omicron-aciklamasi-son-haftalardaki-veriler-varyantin-yuksek-bulasiciligini-kanitladi-1052615726.html

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omicron, güney afrika, araştırma, salgın, koronavirüs