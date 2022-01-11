https://tr.sputniknews.com/20220111/omicrona-karsi-sert-onlemler-cinde-bir-sehir-daha-karantinaya-alindi-1052632498.html

Omicron'a karşı sert önlemler: Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı

Omicron'a karşı sert önlemler: Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı

Çin’in ‘sıfır Covid’ politikaları kapsamında, Omicron varyantı görülen beş milyon nüfuslu Anyang şehri karantinaya alındı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:17+0300

2022-01-11T19:17+0300

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Çin'in Henan bölgesindeki Anyang şehride iki Omicron vakası tespit edildi. İki vaka üzerine şehirde yaşayan herkese evden çıkmamaları söylendi.Karantina önlemi kapsamında zorunlu olmayan tüm işletmeler kapatıldı, şehir dışına seyahat yasaklandı ve toplu test uygulamasına başlandı.T24'ün The Guardian’dan aktardığı habere göre, Çin, Omicron varyantıyla mücadelede sıkı kapanma stratejisi izliyor. Henan bölgesinde en az üç şehirde karantina uygulanırken Yuzhou şehrinde de 1 milyon insana evden çıkmamaları söylendi. Xi’an’da yaşayan milyonlarca insan da üç haftadır karantinada.

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çin, karantina, çin halk cumhuriyeti, koronavirüs