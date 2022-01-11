https://tr.sputniknews.com/20220111/otuz-yilda-bir-gerceklesiyor-2022nin-son-gunu-gokyuzunde-7-gezegen-ayni-anda-gorulecek-1052624982.html

Otuz yılda bir gerçekleşiyor: 2022'nin son günü gökyüzünde 7 gezegen aynı anda görülecek

Otuz yılda bir gerçekleşiyor: 2022'nin son günü gökyüzünde 7 gezegen aynı anda görülecek

2022'nin en önemli gök olayı, yılbaşı akşamı izlenebilecek. 31 Aralık 2022 gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:11+0300

2022-01-11T16:11+0300

2022-01-11T16:20+0300

gezegen

venüs

yaşam

satürn

jüpiter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052624942_14:0:704:388_1920x0_80_0_0_fcabd140f2d71fd471a968773b297540.jpg

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık, 2022'nin en önemli gök olayının, 31 Aralık gecesi yaşanacağını açıkladı.“Bütün gezegenleri bir arada görebilme, hatta görüntüleyebilme imkanı olacak" diyen Özışık, şöyle devam etti:'20-30 yılda bir denk gelebilir' Dr. Özışık, “Bu, her sene olan bir olay değil. Bir bölgeye 5 gezegenin toplanması, hesaplamadım ama 20-30 yılda bir denk gelebilecek bir şeydir. Tabii ki birbirleri arasındaki uzaklık çok farklı. 23 Haziran'da da 5 gezegeni çıplak gözle izleyebileceğiz ama bugün doğumunda gerçekleşeceği için herkes tarafından izlenemeyebilir. Ama 31 Aralık yılın son günü ve gün batımında herkes tarafından rahatlıkla gözlenebilir" diye konuştu.TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları Yıllığı'nda da yer verilen gök olayı dışında, aylara göre de gökyüzünde parlak görülebilecek ve çıplak gözle izlenebilecek gezegenler yer alıyor. Aylara göre parlak gezegenler ve izlenebileceği günler şöyle sıralandı:

https://tr.sputniknews.com/20211117/arastirma-gunes-sisteminin-9-gezegeni-kesfedilmis-olabilir-1050900120.html

venüs

jüpiter

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gezegen, venüs, satürn, jüpiter