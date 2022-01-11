https://tr.sputniknews.com/20220111/prof-dr-tevfik-ozlu-yayginlasan-gribal-enfeksiyonu-degerlendirdi-nisana-kadar-devam-eder-1052616508.html
Prof. Dr. Tevfik Özlü yaygınlaşan gribal enfeksiyonu değerlendirdi: Nisan’a kadar devam eder
Prof. Dr. Tevfik Özlü yaygınlaşan gribal enfeksiyonu değerlendirdi: Nisan’a kadar devam eder
Son günlerde Kovid-19’un Omicron varyantı ile benzer semptomlar gösteren grip vakalarının arttığı belirtiliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:27+0300
2022-01-11T13:27+0300
2022-01-11T13:29+0300
domuz gribi
sağlık bakanlığı
grip
salgın
soğuk algınlığı
pandemi
koronavirüs
kovid-19
tevfik özlü
bilim kurulu
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Soğuk havaların gelmesiyle özellikle okullarda artan grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonu vakaları son günlerde hızla yaygınlaşıyor. Kovid-19’un son varyantı Omicron ile benzer semptomlara sahip olan bu vakaların Koronavirüs PCR testi sonuçları da negatif çıkıyor. Peki, bu tip durumlarla karşılaşan hastalar neler yapmalı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sputnik için cevaplandırdı.‘Omicron varyantı grip ya da soğuk algınlığı gibi seyredebiliyor’“Mevsim itibarıyla grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında artış görülüyor” diyen Özlü, bunun doğal bir durum olduğunu ve her sene bu artışın gözlemlendiğini söylüyor. Özlü, şunları ekliyor:Grip için de test gerekiyor mu?Koronavirüs PCR testinin yanında bu tip solunum yolu enfeksiyonları için de test yapılıp yapılmaması konusunu da değerlendiren Prof. Dr. Özlü, “Biz normalde grip için test yapmıyoruz. Eskiden beri ancak riskli hastalara grip olup olmadığı konusunda PCR testi yaparız. Yoksa toplumda her gribal enfeksiyonu olan kişiye gerçekten grip mi değil mi diye ayırıcı tanı yapmak için test dünyanın hiçbir yerinde önerilmiyor” dedi.‘Kovid de olsa grip de olsa bunlar bulaşıcı hastalıklar’Hastaların bazen grip olduğunu düşünerek Koronavirüs PCR testi yaptırmadığını hatırlatan Prof. Dr. Özlü, şunları ekliyor:
https://tr.sputniknews.com/20220111/bilim-kurulu-uyesi-prof-sener-bu-zamana-kadar-inanmayanlar-gercek-salgini-hissedecek-1052612643.html
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domuz gribi, sağlık bakanlığı, grip, salgın, soğuk algınlığı, pandemi, koronavirüs, kovid-19, tevfik özlü, bilim kurulu
Prof. Dr. Tevfik Özlü yaygınlaşan gribal enfeksiyonu değerlendirdi: Nisan’a kadar devam eder
13:27 11.01.2022 (güncellendi: 13:29 11.01.2022)
Özel
Son günlerde Kovid-19’un Omicron varyantı ile benzer semptomlar gösteren grip vakalarının arttığı belirtiliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, belirtileri hisseden kişilerin kendilerini izole etmelerini ve PCR testi yaptırmaları gerektiğini söylüyor.
Soğuk havaların gelmesiyle özellikle okullarda artan grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonu
vakaları son günlerde hızla yaygınlaşıyor. Kovid-19’un
son varyantı Omicron
ile benzer semptomlara sahip olan bu vakaların Koronavirüs PCR testi
sonuçları da negatif çıkıyor. Peki, bu tip durumlarla karşılaşan hastalar neler yapmalı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü
, Sputnik
için cevaplandırdı.
‘Omicron varyantı grip ya da soğuk algınlığı gibi seyredebiliyor’
“Mevsim itibarıyla grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında artış görülüyor” diyen Özlü, bunun doğal bir durum olduğunu ve her sene bu artışın gözlemlendiğini söylüyor. Özlü, şunları ekliyor:
Bu vakalardaki ağırlığı domuz gribi (H1N1) değil genelde H3N2 dediğimiz bir Influenza A tipi vakalar oluşturuyor. Grip dışında diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüsler de var. Her sene olduğu gibi bunlar kış aylarında pik yapıyorlar. Nisan’a kadar bunları görmeye devam edeceğiz. Kovid-19 da bir taraftan pik yapmaya devam ediyor. Her ikisi bir arada görülüyor. Bazen bulgular birbirine karışıyor. Semptomlardan bunları birbirinden ayırt etmek çok zor. Omicron varyantı adeta bir grip ya da soğuk algınlığı gibi seyredebiliyor. Aşılı kişilerde nezle gibi burun akıntısı, boğazda yanma kaşıntı şeklinde, burun tıkanıklığı şeklinde seyredebiliyor. Bazen kas ağrıları halsizlik baş ağrısı gibi semptomlar da eşlik edebiliyor. Bunları ayırt etmek pek mümkün değil.
Grip için de test gerekiyor mu?
Koronavirüs PCR testinin yanında bu tip solunum yolu enfeksiyonları için de test yapılıp yapılmaması konusunu da değerlendiren Prof. Dr. Özlü, “Biz normalde grip için test yapmıyoruz. Eskiden beri ancak riskli hastalara grip olup olmadığı konusunda PCR testi yaparız. Yoksa toplumda her gribal enfeksiyonu olan kişiye gerçekten grip mi değil mi diye ayırıcı tanı yapmak için test dünyanın hiçbir yerinde önerilmiyor” dedi.
‘Kovid de olsa grip de olsa bunlar bulaşıcı hastalıklar’
Hastaların bazen grip olduğunu düşünerek Koronavirüs PCR testi yaptırmadığını hatırlatan Prof. Dr. Özlü, şunları ekliyor:
Hafif olgular çok sorun değil ancak ağır olgular varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve test yapılmalı, Kovid-19 olup olmadığı anlaşılmalıdır. Ancak sonuçta Kovid de olsa grip de olsa bunlar bulaşıcı hastalıklar. O nedenle bu tür semptomları olan kişilerin mutlaka kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Yani topluma karışmamaları, diğer insanları korumak için diğer insanlara bulaşmasını engellemek için bir hafta evde kalmaları, istirahat etmeleri, dışarı çıkmamaları gerekiyor. Zorunlu durumlarda ise maskesini takmalı, insanlarla mesafeyi korumalı ve temas etmemelidir.