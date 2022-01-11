https://tr.sputniknews.com/20220111/prof-dr-tevfik-ozlu-yayginlasan-gribal-enfeksiyonu-degerlendirdi-nisana-kadar-devam-eder-1052616508.html

Prof. Dr. Tevfik Özlü yaygınlaşan gribal enfeksiyonu değerlendirdi: Nisan’a kadar devam eder

Prof. Dr. Tevfik Özlü yaygınlaşan gribal enfeksiyonu değerlendirdi: Nisan’a kadar devam eder

Son günlerde Kovid-19’un Omicron varyantı ile benzer semptomlar gösteren grip vakalarının arttığı belirtiliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:27+0300

2022-01-11T13:27+0300

2022-01-11T13:29+0300

domuz gribi

sağlık bakanlığı

grip

salgın

soğuk algınlığı

pandemi

koronavirüs

kovid-19

tevfik özlü

bilim kurulu

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Soğuk havaların gelmesiyle özellikle okullarda artan grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonu vakaları son günlerde hızla yaygınlaşıyor. Kovid-19’un son varyantı Omicron ile benzer semptomlara sahip olan bu vakaların Koronavirüs PCR testi sonuçları da negatif çıkıyor. Peki, bu tip durumlarla karşılaşan hastalar neler yapmalı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sputnik için cevaplandırdı.‘Omicron varyantı grip ya da soğuk algınlığı gibi seyredebiliyor’“Mevsim itibarıyla grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında artış görülüyor” diyen Özlü, bunun doğal bir durum olduğunu ve her sene bu artışın gözlemlendiğini söylüyor. Özlü, şunları ekliyor:Grip için de test gerekiyor mu?Koronavirüs PCR testinin yanında bu tip solunum yolu enfeksiyonları için de test yapılıp yapılmaması konusunu da değerlendiren Prof. Dr. Özlü, “Biz normalde grip için test yapmıyoruz. Eskiden beri ancak riskli hastalara grip olup olmadığı konusunda PCR testi yaparız. Yoksa toplumda her gribal enfeksiyonu olan kişiye gerçekten grip mi değil mi diye ayırıcı tanı yapmak için test dünyanın hiçbir yerinde önerilmiyor” dedi.‘Kovid de olsa grip de olsa bunlar bulaşıcı hastalıklar’Hastaların bazen grip olduğunu düşünerek Koronavirüs PCR testi yaptırmadığını hatırlatan Prof. Dr. Özlü, şunları ekliyor:

https://tr.sputniknews.com/20220111/bilim-kurulu-uyesi-prof-sener-bu-zamana-kadar-inanmayanlar-gercek-salgini-hissedecek-1052612643.html

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domuz gribi, sağlık bakanlığı, grip, salgın, soğuk algınlığı, pandemi, koronavirüs, kovid-19, tevfik özlü, bilim kurulu