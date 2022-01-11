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https://tr.sputniknews.com/20220111/rapci-uzinin-konserini-narkotik-ekipleri-basti-1052613656.html
Rapçi Uzi'nin konserini narkotik ekipleri bastı
Rapçi Uzi'nin konserini narkotik ekipleri bastı
Popçu Aleyna Tilki ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen rap şarkıcısı Uzi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine narkotik ekiplerince operasyon... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T12:46+0300
2022-01-11T12:46+0300
yaşam
konser
operasyon
rap müzik
narkotik
instagram
bostancı
uyuşturucu
rap
aleyna tilki
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'Uzi' olarak bilinen rap şarkıcısı Utku Cihan Yalçınkaya, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi.Ünlü popçu Aleyna Tilki’nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu.İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, konser alanına gitti. Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi’nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi. Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak ‘Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları’ açıklamasında bulundu.Rap şarkıcısı Uzi, son dönemde pop sanatçısı Aleyna Tilki ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/murdanin-yurt-disi-yasagi-kaldirildi-1051158320.html
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Rapçi Uzi'nin konserini narkotik ekipleri bastı

12:46 11.01.2022
© Fotoğraf : Instagram / UzielchavoUzi - Utku Cihan Yalçınkaya
Uzi - Utku Cihan Yalçınkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Fotoğraf : Instagram / Uzielchavo
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Popçu Aleyna Tilki ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen rap şarkıcısı Uzi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine narkotik ekiplerince operasyon düzenlendi.
'Uzi' olarak bilinen rap şarkıcısı Utku Cihan Yalçınkaya, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi.
Ünlü popçu Aleyna Tilki’nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu.
İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, konser alanına gitti. Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi’nin bilgisine başvurdu.
Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi. Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak ‘Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları’ açıklamasında bulundu.
Rap şarkıcısı Uzi, son dönemde pop sanatçısı Aleyna Tilki ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor.
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