https://tr.sputniknews.com/20220111/rekabet-kurumu-tarih-verdi-zincir-marketlere-ceza-getiren-tum-yazismalari-yayimlayacagiz-1052626251.html

Rekabet Kurumu tarih verdi: 'Zincir marketlere ceza getiren tüm yazışmaları yayımlayacağız'

Rekabet Kurumu tarih verdi: 'Zincir marketlere ceza getiren tüm yazışmaları yayımlayacağız'

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararına ilişkin haftaya açıklama... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:42+0300

2022-01-11T16:42+0300

2022-01-11T16:49+0300

market

ekonomi

kartel

açıklama

rekabet kurumu

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle zincir marketlere kesilen para cezasının gerekçeli kararı ile birlikte bu kuruluşların arasındaki yazışmaların da açıklanacağını söyledi.“Zincir marketler ve bir tane tedarikçi olmak üzere toplam yaklaşık 2.7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz” diyen Küle, “Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Rekabet Kurumu zincir marketlerin kendi aralarında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek, ‘kartel yaptıkları’ gerekçesiyle zincir marketlere toplam 2.7 milyar lira idari para cezası verilmesine karar verilmişti.2.7 milyar liralık cezanın gerekçesi haftaya açıklanacakKonuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rekabet Kurumu Başkanı Küle, 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine kesilen 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararına ilişkin şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211226/8-markete-150-bin-lira-fahis-fiyat-cezasi-1052130098.html

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market, kartel, açıklama, rekabet kurumu