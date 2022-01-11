RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını asla izlemiyorum, gereğinin yapılması için bildiriyorum

"Bu bilinçle hareket edersek, belki bundan sonraki süreçte de medyada bu tür haberlerin veriliş şekli, bu tür programların uygulanış şekline dikkat ederiz diye düşünüyorum. Bir medya yöneticisi olarak şiddet ve istismar vakalarını; bu çocuğa yönelik olabilir, kadına yönelik olabilir, insana yönelik olabilir ya da hayvan şiddeti olabilir, bunları asla izlemiyorum. Zaten ekranda varsa izlemiyorum ve gereğinin yapılması için arkadaşlara bildiriyorum ama sosyal medyada önüme düşerse de izlemiyorum. Çocuklarıma da izletmiyorum. Her fırsatta birlikte olduğum arkadaşlarıma ve çocuklarına bunları izlememeleri gerektiğini söylüyorum. Bunların izlenmemesi; 'bunları görmemezlikten gelelim, üzerini bir şekilde kapatalım, nasıl olsa bunları kapatınca da bunlar olmaz' diye bir düşünceyi sahip arkadaşınız değilim. Tabii ki de bunların verilmesi ve bunların da anlatılması lazım. Daha çok anlatılması lazım. Ama bunları anlatırken normalleştirilerek verilmesi, yapacağımız en büyük hatalardan bir tanesidir."