https://tr.sputniknews.com/20220111/rus-disisleri-rusyanin-kazakistani-isgal-ettigi-yonundeki-iddialar-sacmalik-1052628715.html

Rus Dışişleri: Rusya’nın Kazakistan’ı işgal ettiği yönündeki iddialar saçmalık

Rus Dışişleri: Rusya’nın Kazakistan’ı işgal ettiği yönündeki iddialar saçmalık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleriyle beraber Kazakistan’a barış güçlerini gönderen Rusya’nın... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T17:46+0300

2022-01-11T17:46+0300

2022-01-11T17:46+0300

dünya

rusya

kazakistan

mariya zaharova

vladimir solovyov

youtube

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleriyle beraber Kazakistan’a barış güçlerini gönderen Rusya’nın bunu yaparak ‘Kazakistan’ı işgal ettiği’ ya da ‘saldırganlık gerçekleştiren taraf olduğuna’ ilişkin yazılanların ‘saçmalık’ olduğunu söyledi.Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kazakistan liderleriğinin çağrısı üstüne KGAÖ ülkelerinin bu ülkede başlattığı barış gücü misyonuna ilişkin şunları söyledi: ‘Bu açıklamalar kinden’Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü misyonunu göndermesine Batı’nın verdiği tepkiyi değerlendiren Rus diplomat, “KGAÖ işini, çok üst düzey bir doktorun işini yaptığı gibi yaptı ve Kazakistan’daki durumu anında önceden belirtilen seviyeye getirdi” dedi.Bu durumun rahatsızlık yarattığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü, bunu anlayışla karşıladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, kazakistan, mariya zaharova, vladimir solovyov, youtube