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Rus Dışişleri: Rusya’nın Kazakistan’ı işgal ettiği yönündeki iddialar saçmalık
Rus Dışişleri: Rusya’nın Kazakistan’ı işgal ettiği yönündeki iddialar saçmalık
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleriyle beraber Kazakistan’a barış güçlerini gönderen Rusya’nın... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T17:46+0300
2022-01-11T17:46+0300
dünya
rusya
kazakistan
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleriyle beraber Kazakistan’a barış güçlerini gönderen Rusya’nın bunu yaparak ‘Kazakistan’ı işgal ettiği’ ya da ‘saldırganlık gerçekleştiren taraf olduğuna’ ilişkin yazılanların ‘saçmalık’ olduğunu söyledi.Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kazakistan liderleriğinin çağrısı üstüne KGAÖ ülkelerinin bu ülkede başlattığı barış gücü misyonuna ilişkin şunları söyledi: ‘Bu açıklamalar kinden’Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü misyonunu göndermesine Batı’nın verdiği tepkiyi değerlendiren Rus diplomat, “KGAÖ işini, çok üst düzey bir doktorun işini yaptığı gibi yaptı ve Kazakistan’daki durumu anında önceden belirtilen seviyeye getirdi” dedi.Bu durumun rahatsızlık yarattığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü, bunu anlayışla karşıladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
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Rus Dışişleri: Rusya’nın Kazakistan’ı işgal ettiği yönündeki iddialar saçmalık

17:46 11.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Mariya Zaharova
 Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleriyle beraber Kazakistan’a barış güçlerini gönderen Rusya’nın bunu yaparak ‘Kazakistan’ı işgal ettiği’ ya da ‘saldırganlık gerçekleştiren taraf olduğuna’ ilişkin yazılanların ‘saçmalık’ olduğunu söyledi.
Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kazakistan liderleriğinin çağrısı üstüne KGAÖ ülkelerinin bu ülkede başlattığı barış gücü misyonuna ilişkin şunları söyledi:
“Bu operasyon akan kanı durdurdu. Buna rağmen hiç de iyi analist olmayan, durumu iyi bildiği dahi söylenemeyecek, bu dünyada yaşamıyor gibi görünen ve profesyonel olmayan insanların, rusya’nın işgalci ve saldırgan olduğuna dair yazdığı saçmalıkları okuyoruz.”
‘Bu açıklamalar kinden’
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü misyonunu göndermesine Batı’nın verdiği tepkiyi değerlendiren Rus diplomat, “KGAÖ işini, çok üst düzey bir doktorun işini yaptığı gibi yaptı ve Kazakistan’daki durumu anında önceden belirtilen seviyeye getirdi” dedi.
Bu durumun rahatsızlık yarattığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü, bunu anlayışla karşıladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çünkü Batı dünyasının gerçekleştirdiği tüm operasyonlar tam tersi sonuçlara yol açtı, başarısızlıklarla sonuçlandı. Batı’nın Afganistan’da yaptıkları ve oradan nasıl kaçtığı dikkate alındığında, Kazakistan’ın talebiyle KGAÖ’nün yaptıklarını eleştiren, şaşkınlığını dile getiren Batı’nın kin ve nefretini anlayabiliyorum.”
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