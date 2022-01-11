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Rusya Başsavcılığı ve Yargıtay Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak
Rusya Başsavcılığı ve Yargıtay Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak
Rusya Federasyonu Başsavcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla 13 Ocak'ta... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:32+0300
2022-01-11T15:32+0300
dünya
rusya
türkiye
yargıtay
imza
yüksek mahkeme
mutabakat
ortaklık
bekir şahin
igor krasnov
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'un daveti üzerine yarın Rusya Federasyonu Savcılık Makamının 300. yıl dönümü kapsamında Moskova'da düzenlenecek uluslararası programa katılacağı bildirildi.Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Dr. İlknur Altuntaş ve Mustafa Başer'in de Şahin'e eşlik edeceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220106/yargitay-baskani-akarca-sadece-turkiyede-kadin-cinayetleri-isleniyormus-gibi-bir-algi-yaratiliyor-1052472132.html
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rusya, türkiye, yargıtay, imza, yüksek mahkeme, mutabakat, ortaklık, bekir şahin, igor krasnov

Rusya Başsavcılığı ve Yargıtay Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak

15:32 11.01.2022
© AAYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Rusya Federasyonu Başsavcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla 13 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanacak.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'un daveti üzerine yarın Rusya Federasyonu Savcılık Makamının 300. yıl dönümü kapsamında Moskova'da düzenlenecek uluslararası programa katılacağı bildirildi.
Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Dr. İlknur Altuntaş ve Mustafa Başer'in de Şahin'e eşlik edeceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Program kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Sayın Şahin'i heyet başkanlarıyla birlikte kabul edecektir. Ayrıca, ziyaret çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla 13 Ocak 2022 tarihinde mutabakat zaptı imzalanacaktır."
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