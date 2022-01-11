https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-kazakistana-150-bin-doz-sputnik-light-asisi-hibe-etti--1052614319.html

Rusya, Kazakistan’a 150 bin doz Sputnik Light aşısı hibe etti

Rusya, Kazakistan’a 150 bin doz Sputnik Light aşısı hibe etti

Rusya, halkın yeniden aşılanmasında kullanılması için Kazakistan’a 150 bin adet tek dozluk Sputnik Light aşısını karşılıksız olarak gönderdi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T12:54+0300

2022-01-11T12:54+0300

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kazakistan

nursultan

koronavirüs

sputnik light

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Karaganda İlaç Fabrikası’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşların aşılanması için Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen 150 bin adet tek dozluk koronavirüs aşısı Kazakistan’a karşılıksız olarak verildi” ifadeleri kullanıldı. Aşının sevkiyatının gerçekleştirildiği, 20 Ocak’a kadar başkent Nursultan’daki ilaç deposuna gönderileceği ve Kazakistan halkının en yakın zamanda Sputnik Light aşısı ile takviye aşılarını yaptırabileceği aktarıldı. Açıklamada, “Kazakistan ile Rusya arasındaki ilaç pazarındaki uzun yıllara dayalı verimli komşuluk ilişkilerinin yanı sıra, ülkemizdeki sosyo ekonomik durum üzerinde ciddi etki yaratan son günlerdeki trajik olaylar göz önünde bulundurularak Karaganda İlaç Fabrikası hissedarları tarafından koronavirüsün yayılmasıyla mücadelede destek sunma kararı alındı” ifadeleri kullanıldı. Karaganda İlaç Fabrikası geçen yıl şubat ayında iki bileşenli Sputnik V aşısını üretmeye başlamıştı.

kazakistan

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kazakistan, nursultan, koronavirüs, sputnik light