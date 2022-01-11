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Rusya, Kazakistan’a 150 bin doz Sputnik Light aşısı hibe etti
Rusya, Kazakistan’a 150 bin doz Sputnik Light aşısı hibe etti
Rusya, halkın yeniden aşılanmasında kullanılması için Kazakistan’a 150 bin adet tek dozluk Sputnik Light aşısını karşılıksız olarak gönderdi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T12:54+0300
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kazakistan
nursultan
koronavirüs
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Karaganda İlaç Fabrikası’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşların aşılanması için Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen 150 bin adet tek dozluk koronavirüs aşısı Kazakistan’a karşılıksız olarak verildi” ifadeleri kullanıldı. Aşının sevkiyatının gerçekleştirildiği, 20 Ocak’a kadar başkent Nursultan’daki ilaç deposuna gönderileceği ve Kazakistan halkının en yakın zamanda Sputnik Light aşısı ile takviye aşılarını yaptırabileceği aktarıldı. Açıklamada, “Kazakistan ile Rusya arasındaki ilaç pazarındaki uzun yıllara dayalı verimli komşuluk ilişkilerinin yanı sıra, ülkemizdeki sosyo ekonomik durum üzerinde ciddi etki yaratan son günlerdeki trajik olaylar göz önünde bulundurularak Karaganda İlaç Fabrikası hissedarları tarafından koronavirüsün yayılmasıyla mücadelede destek sunma kararı alındı” ifadeleri kullanıldı. Karaganda İlaç Fabrikası geçen yıl şubat ayında iki bileşenli Sputnik V aşısını üretmeye başlamıştı.
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kazakistan, nursultan, koronavirüs, sputnik light

Rusya, Kazakistan’a 150 bin doz Sputnik Light aşısı hibe etti

12:54 11.01.2022 (güncellendi: 12:55 11.01.2022)
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Rusya, halkın yeniden aşılanmasında kullanılması için Kazakistan’a 150 bin adet tek dozluk Sputnik Light aşısını karşılıksız olarak gönderdi.
Karaganda İlaç Fabrikası’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşların aşılanması için Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen 150 bin adet tek dozluk koronavirüs aşısı Kazakistan’a karşılıksız olarak verildi” ifadeleri kullanıldı.
Aşının sevkiyatının gerçekleştirildiği, 20 Ocak’a kadar başkent Nursultan’daki ilaç deposuna gönderileceği ve Kazakistan halkının en yakın zamanda Sputnik Light aşısı ile takviye aşılarını yaptırabileceği aktarıldı.
Açıklamada, “Kazakistan ile Rusya arasındaki ilaç pazarındaki uzun yıllara dayalı verimli komşuluk ilişkilerinin yanı sıra, ülkemizdeki sosyo ekonomik durum üzerinde ciddi etki yaratan son günlerdeki trajik olaylar göz önünde bulundurularak Karaganda İlaç Fabrikası hissedarları tarafından koronavirüsün yayılmasıyla mücadelede destek sunma kararı alındı” ifadeleri kullanıldı.
Karaganda İlaç Fabrikası geçen yıl şubat ayında iki bileşenli Sputnik V aşısını üretmeye başlamıştı.
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