https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-rus-hava-uzay-kuvvetlerinin-ikinci-ucagi-almatidan-moskovaya-145-kisi-ulastirdi-1052633924.html

Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ikinci uçağı Almatı’dan Moskova’ya 145 kişi ulaştırdı

Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ikinci uçağı Almatı’dan Moskova’ya 145 kişi ulaştırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait ikinci uçağın Almatı’dan Moskova’ya 145 Rusya vatandaşını ulaştırdığını duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T20:16+0300

2022-01-11T20:16+0300

2022-01-11T20:18+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

moskova

kazakistan

almatı

tahliye

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Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kazakistan’da bulunan 145 Rusya vatandaşı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait ikinci bir uçakla Almatı’dan Moskova’ya ulaştırıldı.“Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait ikinci askeri nakliye uçağı, Almatı’dan Moskova’ya 145 Rusya vatandaşını ulaştırdı” denilen açıklamada, aynı uçaklarla daha önce gerçekleştirilen seferlerle Kazakistan’dan, aralarında Rusların ve yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu toplam bin 864 kişinin Rusya’ya getirildiği ifade edildi.Bu kişilerin Kazakistan’ın Almatı kentine akrabaları ile yeni yıl kutlamak için ya da turist olarak geldikleri ve olaylar sırasında, Almatı Havalimanı’nın uçuşlara kapanmasının ardından kentteki otellerde kaldığı, ve Rusya’ya dönebilmek için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Rus barış gücünün komuta merkezine başvurdukları öğrenildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yapılan tahliye çalışmaları kapsamında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait bir askeri nakliye uçağının, Almatı’dan Moskova’ya 145 Rus vatandaşını ulaştırıldığını açıklamıştı, ikinci seferle Kazakistan'dan Rusya'ya ulaştırılan kişilerin sayısı 290 oldu.Ne olmuştu?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüştü.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması, şiddet ve yağma olaylarının yaşanması sonucu 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal ilan edildi, terörle mücadele operasyonu başlatıldı.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Kazakistan’daki protestolar sırasında yaklaşık bin kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Kazakistan güvenlik güçlerinden 16 kişi hayatını kaybetti.

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moskova, kazakistan, almatı, tahliye