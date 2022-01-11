https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-simdiye-dek-1700den-fazla-kisiyi-kazakistandan-tahliye-etti--1052623218.html

Rusya, şimdiye dek 1700'den fazla kişiyi Kazakistan'dan tahliye etti

Rusya, şimdiye dek 1700'den fazla kişiyi Kazakistan'dan tahliye etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçaklarının Kazakistan'dan Rusya ve diğer ülkelerin vatandaşı olan 1719 kişiyi tahliye... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T15:37+0300

2022-01-11T15:37+0300

2022-01-11T15:37+0300

rusya

kazakistan

tahliye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052623192_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_7983c3c5d5a9cd529333a257b8cdc2ec.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde, Rusya ve diğer ülkelerin vatandaşı olan 1719 kişi askeri kargo uçaklarıyla Kazakistan'dan Rusya'ya götürüldü" dendi. Şu anda Almatı'daki havaalanında bir Il-76 uçağının 145 Rusya vatandaşıyla havalanmaya hazırlandığını kaydeden bakanlık, uçağın Moskova'daki Çkalovskiy hava üssüne iniş yapacağını duyurdu.Bakanlık, Rus askeri kargo uçaklarının görev tamamlanana kadar Kazakistan'dan Rusya vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

rusya

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, kazakistan, tahliye