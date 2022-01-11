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https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-simdiye-dek-1700den-fazla-kisiyi-kazakistandan-tahliye-etti--1052623218.html
Rusya, şimdiye dek 1700'den fazla kişiyi Kazakistan'dan tahliye etti
Rusya, şimdiye dek 1700'den fazla kişiyi Kazakistan'dan tahliye etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçaklarının Kazakistan'dan Rusya ve diğer ülkelerin vatandaşı olan 1719 kişiyi tahliye... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:37+0300
2022-01-11T15:37+0300
2022-01-11T15:37+0300
rusya
kazakistan
tahliye
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde, Rusya ve diğer ülkelerin vatandaşı olan 1719 kişi askeri kargo uçaklarıyla Kazakistan'dan Rusya'ya götürüldü" dendi. Şu anda Almatı'daki havaalanında bir Il-76 uçağının 145 Rusya vatandaşıyla havalanmaya hazırlandığını kaydeden bakanlık, uçağın Moskova'daki Çkalovskiy hava üssüne iniş yapacağını duyurdu.Bakanlık, Rus askeri kargo uçaklarının görev tamamlanana kadar Kazakistan'dan Rusya vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.
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rusya, kazakistan, tahliye
Rusya, şimdiye dek 1700'den fazla kişiyi Kazakistan'dan tahliye etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçaklarının Kazakistan'dan Rusya ve diğer ülkelerin vatandaşı olan 1719 kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Son günlerde, Rusya ve diğer ülkelerin vatandaşı olan 1719 kişi askeri kargo uçaklarıyla Kazakistan'dan Rusya'ya götürüldü" dendi.
Şu anda Almatı'daki havaalanında bir Il-76 uçağının 145 Rusya vatandaşıyla havalanmaya hazırlandığını kaydeden bakanlık, uçağın Moskova'daki Çkalovskiy hava üssüne iniş yapacağını duyurdu.
Bakanlık, Rus askeri kargo uçaklarının görev tamamlanana kadar Kazakistan'dan Rusya vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.