https://tr.sputniknews.com/20220111/sair-maya-angelou-abdde-ceyreklik-madeni-paraya-basilan-ilk-siyah-kadin-oldu-1052608715.html

Şair Maya Angelou, ABD'de çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyah kadın oldu

Şair Maya Angelou, ABD'de çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyah kadın oldu

Afrika kökenli Amerikalı şair Maya Angelou'nun resmedildiği 25 sentlik madeni paralar ABD'de piyasaya sürüldü. Angelou böylelikle, ülkede çeyreklik madeni... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:52+0300

2022-01-11T10:52+0300

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ABD Hazinesi, Afrika kökenli şair Maya Angelou adına, çeyrek olarak bilinen 25 sentlik madeni paralar bastı.Çeyrekliklerin piyasaya çıkmasıyla birlikte, tarihte ilk kez bir siyah kadının adını ve resmini taşıyan çeyreklik basılmış oldu."Kafesteki Kuş Neden Şakır, Bilirim" isimli ünlü şiirin şairi aktivist Angelou, Bill Clinton'ın 1993'teki Başkanlık yemin töreninde yazdığı şiiri seslendiren ilk siyah kadın olmuştu.1928'de Missouri'de doğan Angelou, siyahlara eşit hak mücadelesi hareketinin liderleri arasındaki Martin Luther King Jr. ve Malcolm X gibi isimlerle birlikte çalışmıştı. Sosyal aktivist, şair ve yazar Maya Angelou, 2014 yılında 86 yaşında hayatını kaybetmişti."American Women Quarters" programı kapsamında, astronot, kabile şefi ve oyuncu da dahil öncülük etmiş diğer kadınlar için de madeni paraların basılması planlanıyor.Çeyreklikler son 90 yıldır bir tarafında ABD'nin ilk Devlet Başkanı George Washington'ın, diğer tarafında ise bir şahin görselini taşıyordu.Basılan yeni çeyrekliklerin ise bir tarafında Washington, diğer tarafında Angelou yer alacak.2022'de "American Women Quarters" programı kapsamında adı ve resmi çeyrekliklere yansıtılacak diğer isimler, ABD'nin uzaya çıkan ilk kadın astronotu Sally Ride, ülkenin en büyük kızılderili kabilesi olan Cherokee'nin ilke kadın şefi Wilma Mankiller, New Mexico'daki kadınlara oy hakkı verilmesi kampanyası lideri Nina Otero-Warren ve Çinli Amerikan sinema oyuncusu Anna May Wong olarak belirlendi.

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abd, şair, madeni para, maya angelou