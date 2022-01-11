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https://tr.sputniknews.com/20220111/sgknin-2022de-gecerli-olacak-odenek-ve-prim-rakamlari-belirlendi-1052613073.html
SGK'nın 2022'de geçerli olacak ödenek ve prim rakamları belirlendi
SGK'nın 2022'de geçerli olacak ödenek ve prim rakamları belirlendi
SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150.12 lira, emzirme ödeneğini 316 lira, cenaze ödeneğini 1.250 lira, geçici iş göremezlik ödeneğini... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T12:29+0300
2022-01-11T12:29+0300
ekonomi
sgk
işçi
ücret
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ödeme
fiyat
prim
rakam
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, 2022'de ayda 150.12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.GSS primini ödeyecek maddi gücü olmayan vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekecek.Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği, yeni yılla birlikte 232 liradan 316 liraya yükseltildi.Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için 4A'lı (SSK) çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması, 4B'li (Bağ-Kur) çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olmasının yanında prim borcunun bulunmaması gerekiyor.İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin ve en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği, 2022 yılı için 1250 lira oldu.Asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanarak, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle istirahatli olan sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği, 2022'de sigortalıların istirahatli bulundukları günlerde 166.80 lira üzerinden hesaplanacak.Çırak ve öğrenciler için ise bu hesaplama 83.40 lira asgari üzerinden yapılacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20211231/sgk-aktif-sigortali-sayisi-25-milyona-yaklasti-1052294812.html
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sgk, işçi, ücret, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ödeme, fiyat, prim, rakam

SGK'nın 2022'de geçerli olacak ödenek ve prim rakamları belirlendi

12:29 11.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZERTürk Lirası
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© REUTERS / MURAD SEZER
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SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150.12 lira, emzirme ödeneğini 316 lira, cenaze ödeneğini 1.250 lira, geçici iş göremezlik ödeneğini ise günlük 166.80 lira olarak duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, 2022'de ayda 150.12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
GSS primini ödeyecek maddi gücü olmayan vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekecek.
Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği, yeni yılla birlikte 232 liradan 316 liraya yükseltildi.
Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için 4A'lı (SSK) çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması, 4B'li (Bağ-Kur) çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olmasının yanında prim borcunun bulunmaması gerekiyor.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin ve en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği, 2022 yılı için 1250 lira oldu.
Asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanarak, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle istirahatli olan sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği, 2022'de sigortalıların istirahatli bulundukları günlerde 166.80 lira üzerinden hesaplanacak.
Çırak ve öğrenciler için ise bu hesaplama 83.40 lira asgari üzerinden yapılacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak.
SGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
EKONOMİ
SGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı
31 Aralık 2021, 14:08
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