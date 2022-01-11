https://tr.sputniknews.com/20220111/silah-zoruyla-getirdigi-restoranda-eski-nisanlisini-olduren-oktay-donmezin-ifadesi-ortaya-cikti-1052631689.html

Silah zoruyla getirdiği restoranda eski nişanlısını öldüren Oktay Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı

Silah zoruyla getirdiği restoranda eski nişanlısını öldüren Oktay Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı

Avukat Dilara Yıldız’ı öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez adliyeye sevk edildi. İfade veren Dönmez emniyet çıkışında gazetecilerin soruları üzerine... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:09+0300

2022-01-11T19:09+0300

2022-01-11T19:14+0300

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nişanlı

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İstanbul Tuzla’da 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silah zoruyla getirildiği restoranda öldürüldü.Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Oktay Dönmez'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dönmez'in ifadesinde, “1 yıl kadar önce bir davam için avukat arıyordum. Birkaç yere telefon bırakmıştım. O da beni aradı ve davama bakabileceğini söyledi. Bu şekilde onunla tanıştık ve görüşmeye başladık. Bir süre sonra aramızda gönül ilişkisi oldu ve nişanlandık. Daha sonra da ayrıldık. Nişan için 150 bin TL masraf ettim ve ondan istedim. Olay günü de evinde tartıştık. Rahatsız olduğunu hastaneye gitmek istediğini söyledi. Hastane yolundayken de acıktığını söyleyince bir restorana gittik” dediği öğrenildi. Arkadaşından yardım istediDilara Yıldız, yılbaşı tatili için memleketi Samsun’a gitti. Yıldız, evine döndüğünde Oktay Dönmez’in içeride olduğunu gördü. Bir süre orada tartıştıktan sonra, Yıldız kendisini iyi hissetmediğini ve hastaneye gitmek istediğini söyledi. İkili bu şekilde evden ayrıldı. Yıldız, yoldayken Dönmez’e acıktığını söyledi ve bir restorana gittiler. Yıldız o esnada kız arkadaşı E.K.’ye mesaj atarak Dönmez’in silahının olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine E.K.’nin eşi ve iki arkadaşı Yıldız ile Dönmez’in bulunduğu restorana geldi. O sırada Yıldız’ın arkadaşı E.K. polise de haber verdi. Mekana gelen A.G., S.G. ve Ş.K. Dönmez’i ikna etmeye çalıştı ancak Dönmez, “Bu ikimizin arasındaki bir mesele. Siz karışmayın” dedi. Konuşma sürerken restoranın dışında bir polis aracı görüldü. Aracı gören Oktay Dönmez, “Bana kumpas mı kurdunuz?” diyerek tabancasını çıkardı ve iki el göğsüne bir el de başına ateş etti. Dilara Yıldız’ı öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez’in 2017 yılında sözleşmeli uzman çavuş olarak göreve başladığı öğrenildi. Dönmez geçtiğimiz yıl sözleşmesini yenilemedi ve görevinden ayrıldığı ortaya çıktı. 'Nişanlıyken beni aldatmış'Avukat Dilara Yıldız’ı öldürmek suçuyla gözaltına alınan Oktay Dönmez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, emniyetten çıkışı esnasında, “Nişanlıyken beni aldatmış. Askeri kimliğime laf söyledi” dedi. Avukat Dilara Yıldız'ın daha önceden Oktay Dönmez için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/tuzlada-kadin-cinayeti-eski-nisanlisini-silah-zoruyla-goturdugu-restoranda-oldurdu-1052604839.html

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