https://tr.sputniknews.com/20220111/sozcu-yazari-ozturk-ibbye-acilan-sorusturma-genisletilebilir-niyet-bu-sekilde-1052606783.html

Sözcü yazarı Öztürk: İBB'ye açılan soruşturma genişletilebilir, niyet bu şekilde

Sözcü yazarı Öztürk: İBB'ye açılan soruşturma genişletilebilir, niyet bu şekilde

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile İBB'ye yönelik yürütülen 'terör teftişi' hakkında, soruşturmanın genişletilebileceğini söyledi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:00+0300

2022-01-11T10:00+0300

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politika

saygı öztürk

ibb

teftiş

ekrem imamoğlu

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Öztürk, bugünkü yazısında, 5 mülkiye, bir Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bir Maliye Müfettişnin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde yapılan ihaleleri, işyeri açma ruhsatlarını, alınan memur, işçi, sözleşmeli personelin dosyalarını incelediğini, bu denetimde farklı bir suç unsuru olabilecek konuya rastlanırsa da bakandan o konuların da incelenmesi için onay isteneceğini yazdı. "Yani, soruşturma genişletilecek. Niyet bu şekilde" diyen Öztürk, "Mülkiye müfettişleri İBB'nin 2019-2021 dönemi ile ilgili ihalelerini incelemeye almış. İlginçtir, İmamoğlu'nun başkanlığı öncesinin de üç aylık dönemi denetime dahil edilmiş" bilgilerini paylaştı.Öztürk, şu ifadeleri kullandı:"İmamoğlu döneminde belediyeye ve bağlı şirketlerine alınanlardan bazılarının bölücü ve yıkıcı örgütlerle iltisaklı olduğu iddiaları da araştırılıyor. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'nı da içeren kanununun 12. Maddesi 19 Şubat 219'da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. O dönemde yaşanan bir boşluk var. 2 Temmuz 2021'de yasa yeniden çıkarıldı. Ancak onun da hâlâ yönetmeliği yok. İşçi kadrosunda işe alınanlardan sadece C. Savcılığı tarafından verilmen sabıka kaydı isteniyor. Sözleşmeli memur ve sözleşmeli personelin atanmasında belediye başkanı yetkilidir. Ancak işçi alımında başkanın bir görevi yok. Bunların da bilinmesi gerekiyor.İşe alındıktan sonra suç işleyen kişilerin durumunu belediyeye bildirdiniz de İmamoğlu gereğini mi yapmadı? O iltisakları bildirmezseniz çalışanına nasıl dokunsun?"

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saygı öztürk, ibb, teftiş, ekrem imamoğlu