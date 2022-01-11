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Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:58+0300
2022-01-11T23:58+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
kayserispor
disiplin
konyaspor
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçtaki hareketi, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş de takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.Ayrıca Spor Toto 1. Lig ekipleri Bursaspor ve Beypiliç Boluspor da disiplin kuruluna gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220107/tff-tahkim-kurulu-super-ligden-3-kulubun-para-cezalarini-onadi-1052512487.html
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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), kayserispor, disiplin, konyaspor

Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

23:58 11.01.2022
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçtaki hareketi, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş de takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.
Ayrıca Spor Toto 1. Lig ekipleri Bursaspor ve Beypiliç Boluspor da disiplin kuruluna gönderildi.
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