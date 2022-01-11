https://tr.sputniknews.com/20220111/spor-toto-super-ligden-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1052640820.html

Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:58+0300

2022-01-11T23:58+0300

2022-01-11T23:58+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

kayserispor

disiplin

konyaspor

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçtaki hareketi, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş de takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.Ayrıca Spor Toto 1. Lig ekipleri Bursaspor ve Beypiliç Boluspor da disiplin kuruluna gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220107/tff-tahkim-kurulu-super-ligden-3-kulubun-para-cezalarini-onadi-1052512487.html

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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), kayserispor, disiplin, konyaspor