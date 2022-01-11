https://tr.sputniknews.com/20220111/suudi-arabistanda-samba-krizi-1052632595.html

Suudi Arabistan'da Samba krizi

Suudi Arabistan'da Samba krizi

Suudi Arabistan'da yetkililer, Cizan kentindeki turizm festivalinde samba dansçılarının bacaklarını ve bellerini açıkta bırakan kıyafetlerle nasıl sokakta... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:20+0300

2022-01-11T19:20+0300

2022-01-11T19:20+0300

dünya

suudi arabistan

soruşturma

samba

cizan

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Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde bir turizm festivalinde üç kadın samba dansçısının yarı çıplak bir şekilde sokaklarda dans ederek gösteri yapması, şaşkınlıkla karşılanmıştı.Sözcü'de yer alan habere göre, birçok kişi bunun Suudi yönetiminin son dönemde attığı liberalleşme adımlarının bir parçası olduğunu sandı ama gerçek daha sonra açığa çıktı.Yetkililer, dansçıların bacaklarını ve bellerini açıkta bırakan kıyafetlerle nasıl sokakta gösteri yapabildiğini araştırıyor.Gösteri ülkede büyük yankı uyandırırken, medyada dansçıların sansürlenmiş fotoğraflarıyla beraber bu olayın ülkedeki koronavirüs vakalarının artmasına yol açtığı yorumları da yayıldı.Suudi Arabistan'da yıllarca süren yasakların ardından son yıllarda konser, tiyatro ve sinema gibi aktivitelere izin verilmesi, özellikle gençler arasında memnuniyetle karşılanıyor.Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülke ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarmaya yönelik 2030 Vizyonu kapsamında son yıllarda bazı sosyal reformlar hayata geçirildi.

suudi arabistan

cizan

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suudi arabistan, soruşturma, samba, cizan