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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/taliban-hukumeti-elestirdigi-icin-tutukladigi-profesoru-serbest-birakti-1052629601.html
Taliban, 'hükümeti eleştirdiği için' tutukladığı profesörü serbest bıraktı
Taliban, 'hükümeti eleştirdiği için' tutukladığı profesörü serbest bıraktı
Taliban tarafından tutuklandığı öğrenilen Afgan üniversite profesörü Faizullah Celal, serbest bırakıldı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T18:04+0300
2022-01-11T18:04+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
tutuklama
profesör
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Taliban'ın, hafta sonu tutuklanan üniversite profesörü Faizullah Celal'i serbest bıraktığı öğrenildi. Kızı Hasina Celal, 'sosal medyada insanları hükümete karşı kışkırttığı iddia edilen' babasının bugün serbest bırakıldığını söyledi.Celal, Pazar günü Taliban istihbarat teşkilatı tarafından gözaltına alınmıştı. Celal'in sık sık yorum yaptığı Afganistan'ın en büyük kanalı TOLO TV, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, profesörün 'hükümet dairelerine karşı iddialarda bulunduğu için tutuklandığını' açıklamıştı. Celal'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada büyük bir destek gördü ve birçok kullanıcı Celal'in fotoğraflarını yayınladı. Kabil'de küçük bir grup kadın ise, Celal'in serbest bırakılması için eylem düzenledi.
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afganistan, taliban, tutuklama, profesör

Taliban, 'hükümeti eleştirdiği için' tutukladığı profesörü serbest bıraktı

18:04 11.01.2022
© AFP 2021Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021
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Taliban tarafından tutuklandığı öğrenilen Afgan üniversite profesörü Faizullah Celal, serbest bırakıldı.
Taliban'ın, hafta sonu tutuklanan üniversite profesörü Faizullah Celal'i serbest bıraktığı öğrenildi.
Kızı Hasina Celal, 'sosal medyada insanları hükümete karşı kışkırttığı iddia edilen' babasının bugün serbest bırakıldığını söyledi.
Celal, Pazar günü Taliban istihbarat teşkilatı tarafından gözaltına alınmıştı. Celal'in sık sık yorum yaptığı Afganistan'ın en büyük kanalı TOLO TV, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, profesörün 'hükümet dairelerine karşı iddialarda bulunduğu için tutuklandığını' açıklamıştı.
Celal'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada büyük bir destek gördü ve birçok kullanıcı Celal'in fotoğraflarını yayınladı. Kabil'de küçük bir grup kadın ise, Celal'in serbest bırakılması için eylem düzenledi.
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