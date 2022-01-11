https://tr.sputniknews.com/20220111/taliban-hukumeti-elestirdigi-icin-tutukladigi-profesoru-serbest-birakti-1052629601.html

Taliban, 'hükümeti eleştirdiği için' tutukladığı profesörü serbest bıraktı

Taliban, 'hükümeti eleştirdiği için' tutukladığı profesörü serbest bıraktı

Taliban tarafından tutuklandığı öğrenilen Afgan üniversite profesörü Faizullah Celal, serbest bırakıldı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T18:04+0300

2022-01-11T18:04+0300

2022-01-11T18:04+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

tutuklama

profesör

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Taliban'ın, hafta sonu tutuklanan üniversite profesörü Faizullah Celal'i serbest bıraktığı öğrenildi. Kızı Hasina Celal, 'sosal medyada insanları hükümete karşı kışkırttığı iddia edilen' babasının bugün serbest bırakıldığını söyledi.Celal, Pazar günü Taliban istihbarat teşkilatı tarafından gözaltına alınmıştı. Celal'in sık sık yorum yaptığı Afganistan'ın en büyük kanalı TOLO TV, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, profesörün 'hükümet dairelerine karşı iddialarda bulunduğu için tutuklandığını' açıklamıştı. Celal'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada büyük bir destek gördü ve birçok kullanıcı Celal'in fotoğraflarını yayınladı. Kabil'de küçük bir grup kadın ise, Celal'in serbest bırakılması için eylem düzenledi.

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afganistan, taliban, tutuklama, profesör