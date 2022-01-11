https://tr.sputniknews.com/20220111/tarkandan-enes-kara-mesaji-asli-gorevimiz-cocuklari-korumaktir-1052628946.html

Tarkan’dan Enes Kara mesajı: Asli görevimiz çocukları korumaktır

Tarkan’dan Enes Kara mesajı: Asli görevimiz çocukları korumaktır

Hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Tarkan sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T17:48+0300

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tarkan

twitter

enes kara

cemaat

intihar

türkiye

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Sanatçı Tarkan Twitter hesadından cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Enes Kara için ne kadar üzüldüğünü belirttiği bir paylaşım yaptı.Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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tarkan, twitter , enes kara, cemaat, intihar