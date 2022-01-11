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Tarkan’dan Enes Kara mesajı: Asli görevimiz çocukları korumaktır
Tarkan’dan Enes Kara mesajı: Asli görevimiz çocukları korumaktır
Hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Tarkan sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T17:48+0300
2022-01-11T17:48+0300
2022-01-11T17:58+0300
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Sanatçı Tarkan Twitter hesadından cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Enes Kara için ne kadar üzüldüğünü belirttiği bir paylaşım yaptı.Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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Tarkan’dan Enes Kara mesajı: Asli görevimiz çocukları korumaktır 17:48 11.01.2022 (güncellendi: 17:58 11.01.2022)
Hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Tarkan sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
Sanatçı Tarkan Twitter hesadından cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren
Enes Kara için ne kadar üzüldüğünü belirttiği bir paylaşım yaptı.
Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Enes Kara’nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam.
Ne yazık ki Enes Kara’nın durumunda olup baskı altında yaşayan ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.
Asli görevimiz çocukları korumaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlere hizmet ettirmek değil
Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun."