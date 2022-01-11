https://tr.sputniknews.com/20220111/tartistigi-is-arkadasin-bicaklayarak-oldurdu--1052635996.html

Tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Bolu’da tavuk üretim çiftliğinde çıkan kavgada bir kişi, iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T21:30+0300

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türkiye

arkadaş

bıçaklama

iş

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Yenigeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde 26 yaşındaki Necati G. ile 61 yaşındaki Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. İkili arasında yaşanan kavga sırasında Necati G. cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle Kuyucu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Kuyucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kuyucu’yu öldüren Necati G. ise, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Necati G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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arkadaş, bıçaklama, iş