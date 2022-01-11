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Tesla'dan sürücüsüz araç hizmetine 2 bin dolarlık zam
Tesla'dan sürücüsüz araç hizmetine 2 bin dolarlık zam
Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketinin ürettiği otomobillerde kullanılan Tam Sürücüsüz Araç yazılımının fiyatını 2 bin dolarlık bir artışla 12 bin dolara... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T11:57+0300
2022-01-11T12:04+0300
ekonomi
abd
tesla
zam
sürücüsüz araç
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ABD'li otomotiv şirketi Tesla, sürücüsüz araç kullanma hizmetlerinin fiyatını artırma kararı aldı. Küresel çapta yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Tesla, "Full Self-Driving" (Tam Sürücüsüz) hizmetini 12 bin dolara yükseltti. Elon Musk, 2 bin liralık zammı Twitter hesabı üzerinden bunu duyurdu. 2020 yılında 8 bin dolardan 10 bin dolara yükseltilen hizmet, böylelikle 2022 yılında 12 bin dolar olacak. Zamlı fiyatlandırma, 17 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.Yeni fiyatın yalnızca ABD'deki müşteriler için 17 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını duyuran Musk, yazılım geniş sürüme yaklaştıkça Tam Sürücüsüz hizmeti için aylık 199 dolarlık abonelik fiyatının da artacağını belirtti.Tesla tarafından sunulan bu hizmeti alanlar otomatik park etme, otomatik şerit değiştirme ve otoyollarda direksiyon yardımı gibi bazı avantajlardan yararlanacak. Ayrıca otopilot sürücü yardım paketi kullanıcıların araç sürmesine destek verecek. Tesla, 30 Aralık'ta yaptığı duyuruyla, 2017-2020 arasında üretilen 356 bin 309 adet Model 3 tipi aracı kaza yapma riskini arttıran bazı kusurları nedeniyle geri çağırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220102/tesla-200-bin-aracini-geri-cagirdi-kaput-aniden-acilarak-kazaya-neden-olabilir-1052321537.html
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abd, tesla, zam, sürücüsüz araç

Tesla'dan sürücüsüz araç hizmetine 2 bin dolarlık zam

11:57 11.01.2022 (güncellendi: 12:04 11.01.2022)
© REUTERS / MATTHEW CHILDSTesla
Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / MATTHEW CHILDS
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Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketinin ürettiği otomobillerde kullanılan Tam Sürücüsüz Araç yazılımının fiyatını 2 bin dolarlık bir artışla 12 bin dolara çıkardığını açıkladı.
ABD'li otomotiv şirketi Tesla, sürücüsüz araç kullanma hizmetlerinin fiyatını artırma kararı aldı.
Küresel çapta yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Tesla, "Full Self-Driving" (Tam Sürücüsüz) hizmetini 12 bin dolara yükseltti. Elon Musk, 2 bin liralık zammı Twitter hesabı üzerinden bunu duyurdu.
2020 yılında 8 bin dolardan 10 bin dolara yükseltilen hizmet, böylelikle 2022 yılında 12 bin dolar olacak. Zamlı fiyatlandırma, 17 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Yeni fiyatın yalnızca ABD'deki müşteriler için 17 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını duyuran Musk, yazılım geniş sürüme yaklaştıkça Tam Sürücüsüz hizmeti için aylık 199 dolarlık abonelik fiyatının da artacağını belirtti.
Tesla tarafından sunulan bu hizmeti alanlar otomatik park etme, otomatik şerit değiştirme ve otoyollarda direksiyon yardımı gibi bazı avantajlardan yararlanacak. Ayrıca otopilot sürücü yardım paketi kullanıcıların araç sürmesine destek verecek.
Tesla, 30 Aralık'ta yaptığı duyuruyla, 2017-2020 arasında üretilen 356 bin 309 adet Model 3 tipi aracı kaza yapma riskini arttıran bazı kusurları nedeniyle geri çağırmıştı.
Tesla - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
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