https://tr.sputniknews.com/20220111/thy-avrupa-liginde-2-mac-daha-koronavirus-nedeniyle-ertelendi-1052638570.html

THY Avrupa Ligi'nde 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Zalgiris-Kızılyıldız ve AX Armani Exchange Milan-UNICS Kazan maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T22:37+0300

2022-01-11T22:37+0300

2022-01-11T22:37+0300

spor

basketbol

thy avrupa ligi

unics kazan basketbol takımı

erteleme

fenerbahçe beko

koronavirüs

alba berlin

kızılyıldız mts

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Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Kızılyıldız ile UNICS Kazan'ın, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.Bu gelişmelerin ardından 21. haftada ertelenen maç sayısı, 4'e çıktı. 13 Ocak Perşembe günkü Olympiakos-Zenit ile 14 Ocak Cuma günkü Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçları da aynı gerekçeyle ileri bir tarihte oynanacak.Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada altı, 21. haftada ise dört maça erteleme kararı çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220107/thy-avrupa-liginde-tum-maclar-iptal-1052493716.html

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basketbol, thy avrupa ligi, unics kazan basketbol takımı, erteleme, fenerbahçe beko, koronavirüs, alba berlin, kızılyıldız mts