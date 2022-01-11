https://tr.sputniknews.com/20220111/thynin-tahliye-ucagi-kazakistandan-turkiyeye-yola-cikti-1052614204.html

THY'nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

THY'nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

Kazakistan’ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T12:54+0300

2022-01-11T12:54+0300

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dünya

kazakistan

thy

tahliye

türk hava yolları (thy)

yolcu uçağı

yolcu

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Kazakistan'da meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkede tarifeli seferler bir süredir yapılamıyordu. Burada bulunan bazı Türk vatandaşları, THY ve diğer hava yolu şirketlerinin çalışanları Türkiye'ye dönemedi.Bu kapsamda, Kazakistan hükümeti ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı bu ülkeye giderek, tahliye seferi operasyonunu yakından yöneterek personeline eşlik etti.Almatı Havalimanı'ndan hareket eden 'TK 6093' sefer sayılı uçakta yer alan Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve Türk yolcularla birlikte Türkiye'ye yola çıktı.Tahliye seferini icra eden 'Boeing 777' tipi uçakta toplam 167 yolcu yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220107/thy-yonetim-kurulu-baskani-ayci-ve-esi-kazakistandan-kargo-ucagi-ile-turkiyeye-dondu-1052485607.html

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kazakistan, thy, tahliye, türk hava yolları (thy), yolcu uçağı, yolcu