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https://tr.sputniknews.com/20220111/ticaret-bakanligindan-deterjan-duzenlemesi-1052607835.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 'deterjan' düzenlemesi
Ticaret Bakanlığı'ndan 'deterjan' düzenlemesi
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:36+0300
2022-01-11T10:37+0300
ekonomi
çamaşır deterjanı
düzenleme
ticaret
ticaret bakanlığı
bulaşık deterjanı
yönetmelik
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Deterjanlar Hakkında Yönetmelik, piyasaya arz edilen deterjanların ve bunlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere gerekli usul ve esasları düzenliyor.Buna göre, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla yönetmelik kapsamındaki madde veya karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, talep edildiği zaman bakanlığa vermek üzere belirtilen bilgi ve dokümanları bulunduracak.Deterjanların piyasa gözetimi ve denetimi bakanlık tarafından, bu yönetmelik hükümleriyle birlikte 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde, 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak.
https://tr.sputniknews.com/20211019/taki-toreninde-damada-sucuk-emzik-bulasik-deterjani-takildi-1049951609.html
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çamaşır deterjanı, düzenleme, ticaret, ticaret bakanlığı, bulaşık deterjanı, yönetmelik

Ticaret Bakanlığı'ndan 'deterjan' düzenlemesi

10:36 11.01.2022 (güncellendi: 10:37 11.01.2022)
© DHATicaret Bakanlığı'ndan 'deterjan' düzenlemesi
Ticaret Bakanlığı'ndan 'deterjan' düzenlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik, piyasaya arz edilen deterjanların ve bunlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere gerekli usul ve esasları düzenliyor.
Buna göre, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla yönetmelik kapsamındaki madde veya karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, talep edildiği zaman bakanlığa vermek üzere belirtilen bilgi ve dokümanları bulunduracak.
Deterjanların piyasa gözetimi ve denetimi bakanlık tarafından, bu yönetmelik hükümleriyle birlikte 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.
Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde, 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak.
Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı
19 Ekim 2021, 01:25
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