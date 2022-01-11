https://tr.sputniknews.com/20220111/tl-mevduata-donusumde-kur-farki-ve-altin-kazanclarina-kurumlar-vergisi-istinasi-geliyor-1052636099.html

TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor

TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T21:31+0300

2022-01-11T21:31+0300

2022-01-11T21:31+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tl

merkez bankası

vergi

türk lirası

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tan edinilen bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.Bakanlığın hazırladığı taslak kapsamında, kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak.Türk lirasına dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.Altının TL'ye dönüşümünden elde edilecek kazançlar da destek kapsamındaAyrıca kurumlar vergisi mükellefleri, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tl, merkez bankası, vergi, türk lirası, hazine ve maliye bakanlığı