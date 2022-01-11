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TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi
TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) uzmanlarından 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale'... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
eğitim
kocaeli
gebze
araba
araç
itfaiye
destek
üretim
elektrikli araç
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi'nde yer alan TOGG, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimine (KOBİTEM) davette bulundu.Davete istinaden gerçekleşen ziyarette, TOGG'un alanında uzman yetkilileri tarafından dünyada elektrikli otomobillerin geçmişi, teknolojik gelişimi, gelişmiş araç güvenlik sistemleri ile TOGG otomobili hakkında sunum yapıldı.KOBİTEM Birim Amiri ve eğitmenlerinin katıldığı ziyarette ayrıca, olası acil durumlarda elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği, doğru müdahale teknikleri konusunda TOGG uzmanlarınca personele eğitim verildi.TOGG uzmanlarından alınan bilgiler, elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitimler için büyük önem taşıyor.Eğitim sonrasında itfaiye eğitmenleri, yerli otomobili tanıma fırsatı ve TOGG aracının simülasyonunu deneme imkanı buldu.
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eğitim, kocaeli, gebze, araba, araç, itfaiye, destek, üretim, elektrikli araç, yerli üretim, togg, seri üretim

TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi

11:02 11.01.2022 (güncellendi: 11:03 11.01.2022)
© AATOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi
TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) uzmanlarından 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi'nde yer alan TOGG, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimine (KOBİTEM) davette bulundu.
Davete istinaden gerçekleşen ziyarette, TOGG'un alanında uzman yetkilileri tarafından dünyada elektrikli otomobillerin geçmişi, teknolojik gelişimi, gelişmiş araç güvenlik sistemleri ile TOGG otomobili hakkında sunum yapıldı.
KOBİTEM Birim Amiri ve eğitmenlerinin katıldığı ziyarette ayrıca, olası acil durumlarda elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği, doğru müdahale teknikleri konusunda TOGG uzmanlarınca personele eğitim verildi.
TOGG uzmanlarından alınan bilgiler, elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitimler için büyük önem taşıyor.
Eğitim sonrasında itfaiye eğitmenleri, yerli otomobili tanıma fırsatı ve TOGG aracının simülasyonunu deneme imkanı buldu.
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