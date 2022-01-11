https://tr.sputniknews.com/20220111/togg-uzmanlarindan-itfaiyeye-elektrikli-arac-yangini-ve-kazalarinda-ilk-mudahale-egitimi-1052609184.html

TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi

TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) uzmanlarından 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale'... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T11:02+0300

2022-01-11T11:02+0300

2022-01-11T11:03+0300

türkiye

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üretim

elektrikli araç

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi'nde yer alan TOGG, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimine (KOBİTEM) davette bulundu.Davete istinaden gerçekleşen ziyarette, TOGG'un alanında uzman yetkilileri tarafından dünyada elektrikli otomobillerin geçmişi, teknolojik gelişimi, gelişmiş araç güvenlik sistemleri ile TOGG otomobili hakkında sunum yapıldı.KOBİTEM Birim Amiri ve eğitmenlerinin katıldığı ziyarette ayrıca, olası acil durumlarda elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği, doğru müdahale teknikleri konusunda TOGG uzmanlarınca personele eğitim verildi.TOGG uzmanlarından alınan bilgiler, elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitimler için büyük önem taşıyor.Eğitim sonrasında itfaiye eğitmenleri, yerli otomobili tanıma fırsatı ve TOGG aracının simülasyonunu deneme imkanı buldu.

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