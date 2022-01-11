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Tokayev: Nazarbayev döneminde zenginleşen iş insanlarının Kazak halkına borcunu ödeme vakti geldi
Tokayev: Nazarbayev döneminde zenginleşen iş insanlarının Kazak halkına borcunu ödeme vakti geldi
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki sosyal sorunların çözümü için toplumsal sosyal fon kurulması talimatı verdi ve ilk devlet başkanı Nazarbayev... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:07+0300
2022-01-11T13:07+0300
kazakistan
nursultan nazarbayev
güvenlik
paket
ekonomi
kasım cömert tokayev
iş insanı
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Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, parlamentodaki konuşmasında, "Bugün toplumsal sosyal fon kurulması talimatı veriyorum. Bu fon, sağlık, eğitim, sosyal destek alanlarındaki sorunların çözülmesiyle ilgilenecek" dedi. Tokayev, fonun toplumun dayanışması için bir araç haline gelebileceğinin ve vatandaşlarda sosyal adalet duygusunun güçlendirilmesine yardımcı olacağının altını çizdi. İş dünyasının fona önemli miktarlarda ve düzenli olarak kaynak aktarmasını beklediğini kaydeden Tokayev, "İlk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev sayesinde ülkemizde, uluslararası ölçülere göre yüksek gelirli şirketler ve zengin insanlar tabakası ortaya çıktı. Onların Kazakistan halkına borçlarını ödemelerinin ve fona sistemli ve düzenli olarak yardım etmelerinin vaktinin geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Tokayev, sözünü ettiği şirketlerin belirlenmesi ve fona yatıracakları yıllık tutarların belirlenmesi için hükümete çalışma yapma talimatı da verdi. 'Kazakistan'ın güvenlik sistemi yeniden yapılandırılacak' Bu arada Tokayev, konuşması sırasında, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların bastırılmasından sonra bir dizi önlem alınması önerisinde bulundu. Tokayev'in sunduğu önerilerde güvenlik güçleriyle ilgili şu maddeler yer alıyor: 'Milletvekili ve bakanların maaşları 5 yıl boyunca artırılmayacak' Öneri paketindeki ekonomiyle ilgili maddeler ise şunlar:
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-baris-gucleri-2-gun-icinde-cekilmeye-baslayacak-1052605248.html
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kazakistan, nursultan nazarbayev, güvenlik, paket, ekonomi, kasım cömert tokayev, iş insanı

Tokayev: Nazarbayev döneminde zenginleşen iş insanlarının Kazak halkına borcunu ödeme vakti geldi

13:07 11.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVKazakistan
Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki sosyal sorunların çözümü için toplumsal sosyal fon kurulması talimatı verdi ve ilk devlet başkanı Nazarbayev döneminde zenginleşen iş insanlarından fona önemli miktarda ve düzenli kaynak aktarmalarını istedi.
Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, parlamentodaki konuşmasında, "Bugün toplumsal sosyal fon kurulması talimatı veriyorum. Bu fon, sağlık, eğitim, sosyal destek alanlarındaki sorunların çözülmesiyle ilgilenecek" dedi.
Tokayev, fonun toplumun dayanışması için bir araç haline gelebileceğinin ve vatandaşlarda sosyal adalet duygusunun güçlendirilmesine yardımcı olacağının altını çizdi. İş dünyasının fona önemli miktarlarda ve düzenli olarak kaynak aktarmasını beklediğini kaydeden Tokayev, "İlk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev sayesinde ülkemizde, uluslararası ölçülere göre yüksek gelirli şirketler ve zengin insanlar tabakası ortaya çıktı. Onların Kazakistan halkına borçlarını ödemelerinin ve fona sistemli ve düzenli olarak yardım etmelerinin vaktinin geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Tokayev, sözünü ettiği şirketlerin belirlenmesi ve fona yatıracakları yıllık tutarların belirlenmesi için hükümete çalışma yapma talimatı da verdi.
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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'Kazakistan'ın güvenlik sistemi yeniden yapılandırılacak'

Bu arada Tokayev, konuşması sırasında, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların bastırılmasından sonra bir dizi önlem alınması önerisinde bulundu.
Tokayev'in sunduğu önerilerde güvenlik güçleriyle ilgili şu maddeler yer alıyor:
Kazakistan'ın güvenlik sistemi yeniden yapılandırılacak.
Silahlı kuvvetlerin, kolluk kuvvetlerinin, ulusal güvenlik kurumlarının ve dış istihbaratın çalışmaları yeniden yapılandırılacak.
Ulusal Muhafız ve özel kuvvetlerde yeni birimler oluşturulacak, sınır güvenlik servisi güçlendirilecek.
Tüm kolluk kuvvetlerindeki özel birimlerin çalışanlarının maaşları artırılacak. Polis memurlarının yasal koruma düzeyi artırılacak, kamu görevlisine saldırmaya ve yasal taleplere uymamaya ilişkin cezalar katılaştırılacak.

'Milletvekili ve bakanların maaşları 5 yıl boyunca artırılmayacak'

Öneri paketindeki ekonomiyle ilgili maddeler ise şunlar:
Kazakistan Kalkınma Bankası'nda reform yapılacak.
Milletvekilleri, belediye başkanları ve hükümet üyelerinin maaşlarının artırılmasına ilişkin 5 yıllık moratoryum uygulanacak.
Kamu bütçesi alanında çalışanların maaşları artacak.
İki ay içinde halkın gelirini artırmaya yönelik bir program kabul edilecek.
Yatırımcıların güveninin yeniden tesis edilmesi için devletin tüm yükümlülükleri ve teminatları yerine getirilecek.
Ülkeden makul olmayan sebeplerle para çıkışı yapan kişilerin işlemleri izlenecek ve kontrol edilecek.
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