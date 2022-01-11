https://tr.sputniknews.com/20220111/tokayev-nazarbayev-doneminde-zenginlesen-is-insanlarinin-kazak-halkina-borcunu-odeme-vakti-geldi-1052614619.html

Tokayev: Nazarbayev döneminde zenginleşen iş insanlarının Kazak halkına borcunu ödeme vakti geldi

Tokayev: Nazarbayev döneminde zenginleşen iş insanlarının Kazak halkına borcunu ödeme vakti geldi

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki sosyal sorunların çözümü için toplumsal sosyal fon kurulması talimatı verdi ve ilk devlet başkanı Nazarbayev... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:07+0300

2022-01-11T13:07+0300

2022-01-11T13:07+0300

kazakistan

nursultan nazarbayev

güvenlik

paket

ekonomi

kasım cömert tokayev

iş insanı

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Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, parlamentodaki konuşmasında, "Bugün toplumsal sosyal fon kurulması talimatı veriyorum. Bu fon, sağlık, eğitim, sosyal destek alanlarındaki sorunların çözülmesiyle ilgilenecek" dedi. Tokayev, fonun toplumun dayanışması için bir araç haline gelebileceğinin ve vatandaşlarda sosyal adalet duygusunun güçlendirilmesine yardımcı olacağının altını çizdi. İş dünyasının fona önemli miktarlarda ve düzenli olarak kaynak aktarmasını beklediğini kaydeden Tokayev, "İlk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev sayesinde ülkemizde, uluslararası ölçülere göre yüksek gelirli şirketler ve zengin insanlar tabakası ortaya çıktı. Onların Kazakistan halkına borçlarını ödemelerinin ve fona sistemli ve düzenli olarak yardım etmelerinin vaktinin geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Tokayev, sözünü ettiği şirketlerin belirlenmesi ve fona yatıracakları yıllık tutarların belirlenmesi için hükümete çalışma yapma talimatı da verdi. 'Kazakistan'ın güvenlik sistemi yeniden yapılandırılacak' Bu arada Tokayev, konuşması sırasında, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların bastırılmasından sonra bir dizi önlem alınması önerisinde bulundu. Tokayev'in sunduğu önerilerde güvenlik güçleriyle ilgili şu maddeler yer alıyor: 'Milletvekili ve bakanların maaşları 5 yıl boyunca artırılmayacak' Öneri paketindeki ekonomiyle ilgili maddeler ise şunlar:

https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-baris-gucleri-2-gun-icinde-cekilmeye-baslayacak-1052605248.html

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kazakistan, nursultan nazarbayev, güvenlik, paket, ekonomi, kasım cömert tokayev, iş insanı