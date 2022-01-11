https://tr.sputniknews.com/20220111/tuncelide-gecim-anketi-yuzde-90inin-geliri-giderini-karsilamiyor-mutfaktan-kisiliyor-1052617458.html

Tunceli'de geçim anketi: Yüzde 90'ının geliri giderini karşılamıyor, mutfaktan kısılıyor

Tunceli'de geçim anketi: Yüzde 90'ının geliri giderini karşılamıyor, mutfaktan kısılıyor

Tunceli’de geçim ile ilgili anket çalışması yapan Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, katılımcıların yüzde 90’ının gelirinin giderini karşılamadığını ve geçinmek... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:34+0300

2022-01-11T13:34+0300

2022-01-11T13:36+0300

görüş

makarna

tunceli

anket

gıda

geçim

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Tunceli’de, Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, ekonomi ve geçim ile ilgili anket yaptı. Kadınlar tarafından kent merkezinde 6 mahallede yapılan anket için yaşları 20 ila 87 arasında değişen 135 kadınla yüz yüze görüşme yapıldı.Anketin sonuçlarını paylaşan Fatoş Argın, anket sonuçlarının yakıcı bir tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek “Kuşaklar değişiyor, mahalleler değişiyor ama yoksulluk tablosu değişmiyor” dedi.‘Her 4 haneden birinde çalışan hiç kimse yok’Yaptıkları anketin detaylı sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 90’ının geliri giderini karşılamadığını belirten Argın, “Her 4 haneden birinde çalışan hiç kimse yok. Ankete katılanlar yüzde 74.1’i borçlanırken borç alanların yüzde 66.2’si ödemelerde sorun yaşıyor. Katılımcıların yüzde 90.4’ü ekonomik durumlarının bir önceki yıla göre daha kötü olduğunu tarif ediyor ve gelecek dönem ekonomik durumunun olduğumuz yıla kıyasla daha kötü olacağını düşünenlerin oranı da yüzde 78.5. Sosyal yardımlardan faydalanan hane oranı tüm katılımcıların sadece yüzde 6.1’i” şeklinde konuştu.‘Yüzde 80’i mutfak ihtiyaçlarından kısarak rahatlamaya çalışıyor’Ankete katılanların tatili ihtiyaç olarak dâhi görmediğini, katılımcıların çoğunun mutfak ihtiyaçlarından kısarak ekonomik olarak rahatlamaya çalıştığını ifade eden Argın şöyle devam etti:‘Hanelerin yüzde 34.3’ünde haftada 2 gün makarna pişiriliyor’Yaptıkları anket sonucuna göre mutfak giderlerinde ciddi bir kısılmaya gidildiğini söyleyen Argın “Hanelerin yüzde 58.2’si günde 2 öğün yemek yiyor, ekmek tüketim oranları hem ekmeğin pahalanması hem de ekmek ağırlıklı beslenmesin zorunluluk haline gelmesiyle tam bir muammaya dönüşmüş durumda. Katılımcıların temsil ettikleri hanelerin yüzde 35.1’i haftada 1 gün makarna pişiriyor, yüzde 34.3’ü haftada 2 gün makarna pişiriyor. Makarnayla karın doyuruluyor” şeklinde konuştu.‘Katılımcıların yüzde 47.4’ü hiç kırmızı et tüketemiyor’“Katılımcıların yüzde 47.4’ü hiç kırmızı et tüketemiyor” diyen Argın şu verileri paylaştı:‘Yetmiyor, yettiremiyoruz’Anket sonuçlarını değerlendiren Argın şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220111/kamu-sen-asgari-gecim-endeksini-acikladi-calisan-bir-kisinin-yoksulluk-siniri-4-bin-891-lira-1052608391.html

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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makarna, tunceli, anket, gıda, geçim