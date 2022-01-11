Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz

Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor. Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor.

Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz.

Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanındayız. Ülkede istikrarın tesisi için desteğimiz tamdır. Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanındayız. Ülkede istikrarın tesisi için desteğimiz tamdır.

(Şair Kunanbay'ın 'Başarının kaynağı birliktir' sözünü hatırlatıp) Birlik bolmay tirlik bolmas. Birlik olmazsa dirlik olmaz! Kazakistan’ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için de bir olmalıyız, diri olmalıyız. (Şair Kunanbay'ın 'Başarının kaynağı birliktir' sözünü hatırlatıp) Birlik bolmay tirlik bolmas. Birlik olmazsa dirlik olmaz! Kazakistan’ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için de bir olmalıyız, diri olmalıyız.

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik strateji belgesinin bir an önce imzalanmasında yarar görüyoruz. Ayrıca, Türk Ortak Yatırım Fonu’nun kurulmasına önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda aramızdaki ticareti kısa sürede toplam ticaretimizin yüzde 10'u seviyesine çıkarmalıyız. Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik strateji belgesinin bir an önce imzalanmasında yarar görüyoruz. Ayrıca, Türk Ortak Yatırım Fonu’nun kurulmasına önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda aramızdaki ticareti kısa sürede toplam ticaretimizin yüzde 10'u seviyesine çıkarmalıyız.