Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz
11:39 11.01.2022 (güncellendi: 12:13 11.01.2022)
© AAÇavuşoğlu
© AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanlığı Konseyi'nin Kazakistan konulu toplantısında yaptığı konuşmada "Durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu'nun toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor.
Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz.
Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanındayız. Ülkede istikrarın tesisi için desteğimiz tamdır.
(Şair Kunanbay'ın 'Başarının kaynağı birliktir' sözünü hatırlatıp) Birlik bolmay tirlik bolmas. Birlik olmazsa dirlik olmaz! Kazakistan’ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için de bir olmalıyız, diri olmalıyız.
Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik strateji belgesinin bir an önce imzalanmasında yarar görüyoruz. Ayrıca, Türk Ortak Yatırım Fonu’nun kurulmasına önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda aramızdaki ticareti kısa sürede toplam ticaretimizin yüzde 10'u seviyesine çıkarmalıyız.
İçinden geçilmekte olan bu krizin de Kazakistan’ın egemenliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çünkü biz kardeş Kazakistan’ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz.