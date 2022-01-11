Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/turkiyede-gecen-yil-430-bin-204-trafik-kazasinda-2-bin-422-kisi-oldu-1052612273.html
Türkiye’de geçen yıl 430 bin 204 trafik kazasında 2 bin 422 kişi öldü
Türkiye’de geçen yıl 430 bin 204 trafik kazasında 2 bin 422 kişi öldü
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de meydana gelen 430 bin 204 trafik kazasında, 2 bin 422 kişi hayatını... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T12:15+0300
2022-01-11T12:16+0300
türkiye
trafik kazası
emniyet genel müdürlüğü (egm)
kaza
emniyet
zincirleme kaza
kaza sebebi
2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1042593482_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b4cfbe34e9b7f3ecfdd7c92c0f18f101.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Aralık ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Aralıkta 155’i ölümlü, 14 bin 788’i yaralanmalı, 20 bin 410’u ise hasarlı trafik kazası meydana geldi.Toplam 35 bin 353 kazanın meydana geldiği aralık ayında 21 bin 228 kişi yaralanırken, 180 kişi ise hayatını kaybetti. Bu kazalardan 12 bin 345’inde otomobil, 3 bin 914’ünde motosiklet, 3 bin 787’sinde ise kamyonetler yer aldı.İlk sırada İstanbul varVerilere göre, aralık ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında 2 bin 67 kaza ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Ardahan (4), Tunceli (9), Bayburt ve Gümüşhane’de (16) meydana geldi.Öte yandan 2021 yılında meydana gelen 430 bin 204 kazada, 2 bin 422 kişi hayatını kaybetti, 276 bin 935 kişi de yaralandı. Trafik ekiplerince geçen yılki denetimlerde 203 bin 20 araç trafikten menedildi, 174 bin 740ı ‘alkollü araç kullanmak’ suçu olmak üzere 19 milyon 491 bin 403 trafik cezası uygulandı.En sık yapılan sürücü hatalarıTrafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:“Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.”
https://tr.sputniknews.com/20220105/e-devlette-trafik-kazasi-tutanak-hizmeti-basladi-1052440117.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1042593482_339:0:1839:1125_1920x0_80_0_0_07fd709b24257e1bc0815480e6a0fab5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik kazası, emniyet genel müdürlüğü (egm), kaza, emniyet, zincirleme kaza, kaza sebebi, 2021

Türkiye’de geçen yıl 430 bin 204 trafik kazasında 2 bin 422 kişi öldü

12:15 11.01.2022 (güncellendi: 12:16 11.01.2022)
© AAtrafik kazası
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de meydana gelen 430 bin 204 trafik kazasında, 2 bin 422 kişi hayatını kaybetti, 276 bin 935 bin kişi de yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Aralık ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Aralıkta 155’i ölümlü, 14 bin 788’i yaralanmalı, 20 bin 410’u ise hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Toplam 35 bin 353 kazanın meydana geldiği aralık ayında 21 bin 228 kişi yaralanırken, 180 kişi ise hayatını kaybetti. Bu kazalardan 12 bin 345’inde otomobil, 3 bin 914’ünde motosiklet, 3 bin 787’sinde ise kamyonetler yer aldı.

İlk sırada İstanbul var

Verilere göre, aralık ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında 2 bin 67 kaza ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Ardahan (4), Tunceli (9), Bayburt ve Gümüşhane’de (16) meydana geldi.
Öte yandan 2021 yılında meydana gelen 430 bin 204 kazada, 2 bin 422 kişi hayatını kaybetti, 276 bin 935 kişi de yaralandı. Trafik ekiplerince geçen yılki denetimlerde 203 bin 20 araç trafikten menedildi, 174 bin 740ı ‘alkollü araç kullanmak’ suçu olmak üzere 19 milyon 491 bin 403 trafik cezası uygulandı.

En sık yapılan sürücü hataları

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:
“Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.”
e-devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
TÜRKİYE
e-Devlet'te trafik kazası tutanak hizmeti başladı
5 Ocak, 18:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:48Ev sahibi kirayı arttırdı, yaptığı canlı yayında satırla apartmana zarar verdi
13:44Kazakistan Büyükelçisi: Zararlı çıkan, barışçıl niyetlerle hareket eden halk oldu
13:43Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 25'i geçerek rekor kırdı
13:39Yasaklı tür olarak belirlenen köpekler için süre bitiyor: İBB barınakları Pitbull ile doldu
13:34Tunceli'de geçim anketi: Yüzde 90'ının geliri giderini karşılamıyor, mutfaktan kısılıyor
13:29'Ehliyet sınavı' tartışmasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
13:27Prof. Dr. Tevfik Özlü yaygınlaşan gribal enfeksiyonu değerlendirdi: Nisan’a kadar devam eder
13:26Gamaleya Merkezi: EMA, Sputnik V'nin klinik test prosedürleriyle ilgili olumlu görüş bildirdi
13:23Ekonomist Mahfi Eğilmez: Mutsuz olan insanların sayısı artıyor
13:19Porno yıldızı Lisa Ann: Birlikte olmak için sporcuları tercih ediyorum, en iyisi basketbolcular
13:12Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza
13:11DSÖ: 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak
13:09Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro
13:07Tokayev: Nazarbayev döneminde zenginleşen iş insanlarının Kazak halkına borcunu ödeme vakti geldi
13:06Cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden Enes'in babası konuştu
12:54Rusya, Kazakistan’a 150 bin doz Sputnik Light aşısı hibe etti
12:54THY'nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
12:47Bakan Akar: Sınırlarımızın ötesindeki bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir
12:46Rapçi Uzi'nin konserini narkotik ekipleri bastı
12:45Mehmet Barlas: Sanki bir Yunan savaşı da kapıda gibi