https://tr.sputniknews.com/20220111/turkiyede-son-24-saatte-74-bin-266-vaka-tespit-edildi-137-can-kaybi-yasandi-1052635113.html

Türkiye'de son 24 saatte 74 bin 266 vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 74 bin 266 vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T20:46+0300

2022-01-11T20:46+0300

2022-01-11T21:11+0300

vaka

koronavirüs

vaka sayısı

omicron

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,74 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 157 bin 227, 2'nci dozda 51 milyon 976 bin 752 ve 3'üncü dozda 22 milyon 251 bin 633 olmak üzere toplam 137 milyon 428 bin 160 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin şu paylaşımda bulundu:"Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN."

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vaka, koronavirüs, vaka sayısı, omicron