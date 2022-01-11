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https://tr.sputniknews.com/20220111/turkiyeye-kacak-gecmeye-calisan-suriyeli-kadin-mayina-basti-1052610136.html
Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı
Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan Suriyeli bir kadın mayına basması sonucu ağır yaralandı. Sağ ayağı kopan kadın hastaneye kaldırıldı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T11:30+0300
2022-01-11T11:30+0300
2022-01-11T11:30+0300
türkiye
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
mayın
suriyeli
mayın temizleme
kadın
patlama
mayın tarlası
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1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriyeli Z.A. isimli kadın mayına bastı.Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan kadın, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/esenyurtta-mahalle-sakinleri-ile-suriyeli-grup-arasinda-kavga-1-kisi-gozaltina-alindi-1052560457.html
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suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, mayın, suriyeli, mayın temizleme, kadın, patlama, mayın tarlası
Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan Suriyeli bir kadın mayına basması sonucu ağır yaralandı. Sağ ayağı kopan kadın hastaneye kaldırıldı.
1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu
Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriyeli Z.A. isimli kadın mayına bastı.
Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan kadın, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. O
lay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.