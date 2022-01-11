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Tuzla'da kadın cinayeti: Eski nişanlısını silah zoruyla götürdüğü restoranda öldürdü
Tuzla'da kadın cinayeti: Eski nişanlısını silah zoruyla götürdüğü restoranda öldürdü
Oktay Dönmez isimli erkek, eski nişanlısı Avukat Dilara Yıldız'ı İstanbul Tuzla'da silah zoruyla getirdiği restoranda öldürdü. Yıldız olay yerinde vefat... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T08:56+0300
2022-01-11T08:56+0300
türkiye
kadın cinayeti
tuzla
kadın cinayetleri
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İddiaya göre işleri nedeniyle bir kaç gündür şehir dışında olan Yıldız, evine döndüğünde eski nişanlısı Oktay Dönmez'i karşısında buldu. Dönmez tarafından darp edilen Yıldız daha sonra silah zoruyla Tuzla'daki bir restorana götürüldü. Avukat Yıldız, burada çevredekilerden yardım isterken, haber verilmesi üzerine restorana polis geldi. Bu sırada Dönmez tabancayla Yıldız'a 5 kez ateş etti. 28 yaşındaki Dilara Yıldız olay yerinde vefat ederken, katil Oktay Dönmez gözaltına alındı.Sosyal medyadan tehdit etmişDönmez'in daha önce sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla Yıldız'ı tehdit ettiği ve "Çok zamanın yok bu hayatta" dediği ortaya çıktı. Yıldız'ın ise sosyal medya hesabından kadına şiddete karşı mesajlar paylaştığı görüldü. Yıldız'ın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde paylaştığı mesaj şöyle: “Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez.”
türkiye
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kadın cinayeti, tuzla, kadın cinayetleri

Tuzla'da kadın cinayeti: Eski nişanlısını silah zoruyla götürdüğü restoranda öldürdü

08:56 11.01.2022
© AAOlay yeri, cinayet
Olay yeri, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Oktay Dönmez isimli erkek, eski nişanlısı Avukat Dilara Yıldız'ı İstanbul Tuzla'da silah zoruyla getirdiği restoranda öldürdü. Yıldız olay yerinde vefat ederken, katil Oktay Dönmez gözaltına alındı.
İddiaya göre işleri nedeniyle bir kaç gündür şehir dışında olan Yıldız, evine döndüğünde eski nişanlısı Oktay Dönmez'i karşısında buldu. Dönmez tarafından darp edilen Yıldız daha sonra silah zoruyla Tuzla'daki bir restorana götürüldü. Avukat Yıldız, burada çevredekilerden yardım isterken, haber verilmesi üzerine restorana polis geldi. Bu sırada Dönmez tabancayla Yıldız'a 5 kez ateş etti. 28 yaşındaki Dilara Yıldız olay yerinde vefat ederken, katil Oktay Dönmez gözaltına alındı.

Sosyal medyadan tehdit etmiş

Dönmez'in daha önce sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla Yıldız'ı tehdit ettiği ve "Çok zamanın yok bu hayatta" dediği ortaya çıktı.
Yıldız'ın ise sosyal medya hesabından kadına şiddete karşı mesajlar paylaştığı görüldü. Yıldız'ın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde paylaştığı mesaj şöyle: “Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez.”
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