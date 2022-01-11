https://tr.sputniknews.com/20220111/tuzlada-kadin-cinayeti-eski-nisanlisini-silah-zoruyla-goturdugu-restoranda-oldurdu-1052604839.html

Tuzla'da kadın cinayeti: Eski nişanlısını silah zoruyla götürdüğü restoranda öldürdü

Tuzla'da kadın cinayeti: Eski nişanlısını silah zoruyla götürdüğü restoranda öldürdü

Oktay Dönmez isimli erkek, eski nişanlısı Avukat Dilara Yıldız'ı İstanbul Tuzla'da silah zoruyla getirdiği restoranda öldürdü. Yıldız olay yerinde vefat... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T08:56+0300

2022-01-11T08:56+0300

2022-01-11T08:56+0300

türkiye

kadın cinayeti

tuzla

kadın cinayetleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/77/1041747756_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_23176c8f7450eb57c1521c0fc722c41b.jpg

İddiaya göre işleri nedeniyle bir kaç gündür şehir dışında olan Yıldız, evine döndüğünde eski nişanlısı Oktay Dönmez'i karşısında buldu. Dönmez tarafından darp edilen Yıldız daha sonra silah zoruyla Tuzla'daki bir restorana götürüldü. Avukat Yıldız, burada çevredekilerden yardım isterken, haber verilmesi üzerine restorana polis geldi. Bu sırada Dönmez tabancayla Yıldız'a 5 kez ateş etti. 28 yaşındaki Dilara Yıldız olay yerinde vefat ederken, katil Oktay Dönmez gözaltına alındı.Sosyal medyadan tehdit etmişDönmez'in daha önce sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla Yıldız'ı tehdit ettiği ve "Çok zamanın yok bu hayatta" dediği ortaya çıktı. Yıldız'ın ise sosyal medya hesabından kadına şiddete karşı mesajlar paylaştığı görüldü. Yıldız'ın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde paylaştığı mesaj şöyle: “Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez.”

türkiye

tuzla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın cinayeti, tuzla, kadın cinayetleri