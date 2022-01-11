https://tr.sputniknews.com/20220111/uluslararasi-calisma-orgutu-freelance-calisanlar-kuresel-isgucunun-yuzde-35ine-sahip-1052623840.html

Uluslararası Çalışma Örgütü: Freelance çalışanlar küresel işgücünün yüzde 35'ine sahip

Uluslararası Çalışma Örgütü: Freelance çalışanlar küresel işgücünün yüzde 35'ine sahip

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, dünyada yaklaşık 1.1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T15:48+0300

2022-01-11T15:48+0300

2022-01-11T15:59+0300

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Pandemi ile giderek yaygınlaşan freelance çalışma modeli, yarattığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra verimlilik artışıyla da iş hayatının kurallarını yeniden şekillendiriyor.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dünyada yaklaşık 1.1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde 35’ini oluşturduğunu açıkladı. 2030 yılında küresel işgücünün yüzde 80’inin freelance işlerden oluşması bekleniyor.Türkiye’de pandeminin etkisiyle freelance çalışma modelinin giderek yaygınlaştığını belirten FlexyTime Kurucu Ortağı Arda Diker, şunları kaydetti:Verimlilik odaklı bakış açısı kalıcı hale dönüşüyorDiker, pandeminin getirdiği yeni çalışma düzeninde, iş hayatında verimliliğin önemli bir odak haline geldiğine dikkat çekti:Çalışanları dijital çağın dinamiklerine entegre ediyorİşbaşı ve mesai bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması gibi değerlendirmeleri otomatik hale getirerek serbest çalışanların iş hayatındaki kimliklerine değer kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Diker, “Çalışanlar tek tuşla bir günün muhasebesini yaparak verimliliklerini analiz edebiliyor. Hangi iş üzerinde ne kadar zaman harcadıklarını, bunun gün sonu kazanç tablosuna nasıl yansıdığını görerek işlerini nitelik ve nicelik odaklı programlayabiliyor. FlexyTime olarak freelancerları dijital çağın iç dinamiklerine entegre ederek faaliyetlerini sürdürebilir kılıyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20201202/uluslararasi-calisma-orgutu-kovid-19-krizi-kuresel-bazda-isci-ucretlerini-dusurdu-1043333757.html

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ilo, ofis, evden çalışma