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Uluslararası Çalışma Örgütü: Freelance çalışanlar küresel işgücünün yüzde 35'ine sahip
Uluslararası Çalışma Örgütü: Freelance çalışanlar küresel işgücünün yüzde 35'ine sahip
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, dünyada yaklaşık 1.1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:48+0300
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yaşam
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Pandemi ile giderek yaygınlaşan freelance çalışma modeli, yarattığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra verimlilik artışıyla da iş hayatının kurallarını yeniden şekillendiriyor.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dünyada yaklaşık 1.1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde 35’ini oluşturduğunu açıkladı. 2030 yılında küresel işgücünün yüzde 80’inin freelance işlerden oluşması bekleniyor.Türkiye’de pandeminin etkisiyle freelance çalışma modelinin giderek yaygınlaştığını belirten FlexyTime Kurucu Ortağı Arda Diker, şunları kaydetti:Verimlilik odaklı bakış açısı kalıcı hale dönüşüyorDiker, pandeminin getirdiği yeni çalışma düzeninde, iş hayatında verimliliğin önemli bir odak haline geldiğine dikkat çekti:Çalışanları dijital çağın dinamiklerine entegre ediyorİşbaşı ve mesai bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması gibi değerlendirmeleri otomatik hale getirerek serbest çalışanların iş hayatındaki kimliklerine değer kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Diker, “Çalışanlar tek tuşla bir günün muhasebesini yaparak verimliliklerini analiz edebiliyor. Hangi iş üzerinde ne kadar zaman harcadıklarını, bunun gün sonu kazanç tablosuna nasıl yansıdığını görerek işlerini nitelik ve nicelik odaklı programlayabiliyor. FlexyTime olarak freelancerları dijital çağın iç dinamiklerine entegre ederek faaliyetlerini sürdürebilir kılıyoruz” dedi.
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ilo, ofis, evden çalışma

Uluslararası Çalışma Örgütü: Freelance çalışanlar küresel işgücünün yüzde 35'ine sahip

15:48 11.01.2022 (güncellendi: 15:59 11.01.2022)
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Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, dünyada yaklaşık 1.1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde 35’ini temsil ediyor. 2030 yılında küresel işgücünün yüzde 80’inin freelance işlerden oluşması bekleniyor.
Pandemi ile giderek yaygınlaşan freelance çalışma modeli, yarattığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra verimlilik artışıyla da iş hayatının kurallarını yeniden şekillendiriyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dünyada yaklaşık 1.1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde 35’ini oluşturduğunu açıkladı. 2030 yılında küresel işgücünün yüzde 80’inin freelance işlerden oluşması bekleniyor.
Türkiye’de pandeminin etkisiyle freelance çalışma modelinin giderek yaygınlaştığını belirten FlexyTime Kurucu Ortağı Arda Diker, şunları kaydetti:
“Bugün dijital pazarlamadan grafik tasarıma, yazılımdan içerik geliştirmeye, iletişimden hukuka kadar çok sayıda iş alanında freelance çalışanların ağırlığı artıyor. Freelance çalışma modelini benimseyenler işlerine verimlilik ve esneklik kazandırırken zamanı iyi yönetemedikleri için ek kazançlarından olabiliyor. Otomatik Zaman Takibi, Zaman-Maliyet Hesaplama, Güçlü Raporlama, Üretkenlik Hedefleme gibi modüllerle freelance çalışanların iş akışlarını hızlandırıyoruz. Böylece çalışanların günlük iş akışlarında yaşayabilecekleri adaptasyon sorununun yaratabileceği kazanç kayıplarının önüne geçiyoruz. Ofis disiplinini evlerine getirerek zamanı etkin bir şekilde yönetmeleri için araç işlevi görüyoruz."

Verimlilik odaklı bakış açısı kalıcı hale dönüşüyor

Diker, pandeminin getirdiği yeni çalışma düzeninde, iş hayatında verimliliğin önemli bir odak haline geldiğine dikkat çekti:
“Şirketlere ve çalışanlara etkin bir verimlilik ölçümü sunduğumuz FlexyTime ile çalışanların en kıymetli hazinesi olan zamanı en iyi şekilde kullanmalarına olanak tanıyoruz. İşbaşı ve mesai bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması gibi değerlendirmeler kurumsal şirketler kadar freelance çalışanların verimliliklerini hesaplamaları için yol gösterici oluyor. Özelleştirilebilir sistemimizle freelance çalışanların alışkanlıklarına göre doğru yol haritası belirliyoruz. Çalışanlar bir günlük çalışmanın sonunda elde ettikleri sonuçları hazırladığımız rapor ile analiz edebiliyor. Böylece sadece işlerine odaklanarak, zamanlarını kazançlarını artırmak için değerlendirebiliyorlar.”

Çalışanları dijital çağın dinamiklerine entegre ediyor

İşbaşı ve mesai bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması gibi değerlendirmeleri otomatik hale getirerek serbest çalışanların iş hayatındaki kimliklerine değer kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Diker, “Çalışanlar tek tuşla bir günün muhasebesini yaparak verimliliklerini analiz edebiliyor. Hangi iş üzerinde ne kadar zaman harcadıklarını, bunun gün sonu kazanç tablosuna nasıl yansıdığını görerek işlerini nitelik ve nicelik odaklı programlayabiliyor. FlexyTime olarak freelancerları dijital çağın iç dinamiklerine entegre ederek faaliyetlerini sürdürebilir kılıyoruz” dedi.
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