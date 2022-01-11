Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220111/yakin-arkadasinin-dugununde-giydigi-elbise-tartisma-konusu-olmustu-harika-gorunuyordu-bayildim-1052630828.html
Yakın arkadaşının düğününde giydiği elbise tartışma konusu olmuştu: ‘Harika görünüyordu, bayıldım’
Yakın arkadaşının düğününde giydiği elbise tartışma konusu olmuştu: ‘Harika görünüyordu, bayıldım’
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, iki ay önce yakın arkadaşı Lauren Perez'in düğününde giydiği kıyafetiyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Perez'in... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T18:35+0300
2022-01-11T18:35+0300
yaşam
sosyal medya
düğün
kendall jenner
elbise
eleştiri
lauren perez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052630802_0:62:539:365_1920x0_80_0_0_4152011a36524eac81d8e931ec68ada1.png
Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden model Kendall Jenner, iki ay önce yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile Florida'da bir plajda gerçekleştirilen düğününe katılmıştı. Jenner, tören için iddialı bir kıyafet giymeyi tercih etmişti. Kendall Jenner, bu yüzden sosyal medyada "Arkadaşının en güzel gecesinde dikkatleri kendi üzerine çekmekle" suçlanmıştı. Giydiği elbise birçok kişi tarafından "Bir düğün için uygunsuz" olarak nitelendirilmişti.Bu konu Lauren Perez'in, 2021 yılının kendisi için en önemli olaylarını derlediği bir Instagram paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Perez, düğününde çekilen bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Bu karelerin bazılarında Lauren Perez'in yanında Kendall Jenner da vardı.Perez'in bir takipçisi Jenner'ın kıyafetini eleştiren bir yorum yazdı. Lauren Perez ise buna "Harika görünüyordu ve ben bayıldım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Kendall Jenner'ın bir hayranı "Madem gelin umursamıyor sen neden umursuyorsun" diye yazdı. Bu durum da Kendall Jenner'ın o düğünde giydiği o iddialı kıyafete gelin Perez'den ‘izin çıktığı’ şeklinde değerlendirildi. Lauren Perez, paylaşımının ardından takipçileri tartışmaya girince bu gönderisini yoruma kapattı.Birçok kullanıcı Jenner'ın elbisesini ‘saygısız’ diyerek nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bu sadece gelinden daha iyi ve daha dikkat çekici görünmek değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık" diye yazdı. Bir başkası ise Jenner'ın bu tercihinin bir zevksizlik örneği olduğunu savundu. Kullanıcılardan biri, "Bir düğünde giymek için tamamen iğrenç bir elbise" diye yazarken bir başkası "Bu elbise çok rüküş.... Sanki gelinden daha fazla dikkat çekmek istiyor gibi" yorumunu yaptı. Bir başka takipçi de "Üzgünüm Kendall, bu kez seni savunamayacağım" diye yazdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052630802_0:11:539:415_1920x0_80_0_0_8f86c29091739a4e92f57f82e02e5ecb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, düğün, kendall jenner, elbise, eleştiri, lauren perez

Yakın arkadaşının düğününde giydiği elbise tartışma konusu olmuştu: ‘Harika görünüyordu, bayıldım’

18:35 11.01.2022
© Fotoğraf : Instagram/laurenperezKendall Jenner - Lauren Perez
Kendall Jenner - Lauren Perez - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Fotoğraf : Instagram/laurenperez
Abone ol
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, iki ay önce yakın arkadaşı Lauren Perez'in düğününde giydiği kıyafetiyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Perez'in bir takipçisi Jenner'ın kıyafetini eleştiren bir yorum yazdı. Ancak Lauren Perez ise buna "Harika görünüyordu ve ben bayıldım" diye yanıt verdi.
Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden model Kendall Jenner, iki ay önce yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile Florida'da bir plajda gerçekleştirilen düğününe katılmıştı. Jenner, tören için iddialı bir kıyafet giymeyi tercih etmişti. Kendall Jenner, bu yüzden sosyal medyada "Arkadaşının en güzel gecesinde dikkatleri kendi üzerine çekmekle" suçlanmıştı. Giydiği elbise birçok kişi tarafından "Bir düğün için uygunsuz" olarak nitelendirilmişti.
Bu konu Lauren Perez'in, 2021 yılının kendisi için en önemli olaylarını derlediği bir Instagram paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Perez, düğününde çekilen bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Bu karelerin bazılarında Lauren Perez'in yanında Kendall Jenner da vardı.
Perez'in bir takipçisi Jenner'ın kıyafetini eleştiren bir yorum yazdı. Lauren Perez ise buna "Harika görünüyordu ve ben bayıldım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Kendall Jenner'ın bir hayranı "Madem gelin umursamıyor sen neden umursuyorsun" diye yazdı. Bu durum da Kendall Jenner'ın o düğünde giydiği o iddialı kıyafete gelin Perez'den ‘izin çıktığı’ şeklinde değerlendirildi. Lauren Perez, paylaşımının ardından takipçileri tartışmaya girince bu gönderisini yoruma kapattı.
Birçok kullanıcı Jenner'ın elbisesinisaygısızdiyerek nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bu sadece gelinden daha iyi ve daha dikkat çekici görünmek değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık" diye yazdı. Bir başkası ise Jenner'ın bu tercihinin bir zevksizlik örneği olduğunu savundu. Kullanıcılardan biri, "Bir düğünde giymek için tamamen iğrenç bir elbise" diye yazarken bir başkası "Bu elbise çok rüküş.... Sanki gelinden daha fazla dikkat çekmek istiyor gibi" yorumunu yaptı. Bir başka takipçi de "Üzgünüm Kendall, bu kez seni savunamayacağım" diye yazdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:53İzmir'de hasta yakınları doktoru darp etti
19:45Kazakistan'dan tahliye seferi: THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
19:36Belarus ve Rus uçaklarından Belarus sınırı boyunca yeni ortak devriye uçuşu
19:32Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
19:28Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı
19:21İmamoğlu'ndan 'Enes Kara' paylaşımı: Gençlerimize daha çok destek olacağız
19:20Suudi Arabistan'da Samba krizi
19:17Omicron'a karşı sert önlemler: Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı
19:14Katar'la ilişkilerin araştırılması için Meclis’te komisyon teklifi
19:10Hamas lideri Haniyye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü: İsrail saldırıları kınandı
19:09Silah zoruyla getirdiği restoranda eski nişanlısını öldüren Oktay Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı
19:04Zaman Gazetesi davasında tanık olarak dinlenen Gülerce: Bu yapıyla zaten doku uyuşmazlığımız var
18:57Kamboçya'nın kahraman mayın faresi hayatını kaybetti: 'Onunla çalışmaktan gurur duydum'
18:53Kim Milyoner Olmak İster'deki soru tartışma yaratmıştı: ATV, Fenerbahçe'den özür diledi
18:50Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent oldu
18:42İşten ayrılıp porno içerik üreten çift: ‘Ayda 10 bin sterlin kazanıyoruz’
18:31333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ‘Adalet istiyorum’ dedi
18:24Burak Elmas: Ayrılık olaylı değil Galatasaray'a yakışır şekilde oldu
18:23ABD'de 2 polis, soygun ihbarına gitmek yerine Pokemon Go oynadıkları için görevden alındı
18:15Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi