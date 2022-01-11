https://tr.sputniknews.com/20220111/yakin-arkadasinin-dugununde-giydigi-elbise-tartisma-konusu-olmustu-harika-gorunuyordu-bayildim-1052630828.html

Yakın arkadaşının düğününde giydiği elbise tartışma konusu olmuştu: ‘Harika görünüyordu, bayıldım’

Yakın arkadaşının düğününde giydiği elbise tartışma konusu olmuştu: ‘Harika görünüyordu, bayıldım’

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, iki ay önce yakın arkadaşı Lauren Perez'in düğününde giydiği kıyafetiyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Perez'in... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T18:35+0300

2022-01-11T18:35+0300

2022-01-11T18:35+0300

yaşam

sosyal medya

düğün

kendall jenner

elbise

eleştiri

lauren perez

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Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden model Kendall Jenner, iki ay önce yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile Florida'da bir plajda gerçekleştirilen düğününe katılmıştı. Jenner, tören için iddialı bir kıyafet giymeyi tercih etmişti. Kendall Jenner, bu yüzden sosyal medyada "Arkadaşının en güzel gecesinde dikkatleri kendi üzerine çekmekle" suçlanmıştı. Giydiği elbise birçok kişi tarafından "Bir düğün için uygunsuz" olarak nitelendirilmişti.Bu konu Lauren Perez'in, 2021 yılının kendisi için en önemli olaylarını derlediği bir Instagram paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Perez, düğününde çekilen bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Bu karelerin bazılarında Lauren Perez'in yanında Kendall Jenner da vardı.Perez'in bir takipçisi Jenner'ın kıyafetini eleştiren bir yorum yazdı. Lauren Perez ise buna "Harika görünüyordu ve ben bayıldım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Kendall Jenner'ın bir hayranı "Madem gelin umursamıyor sen neden umursuyorsun" diye yazdı. Bu durum da Kendall Jenner'ın o düğünde giydiği o iddialı kıyafete gelin Perez'den ‘izin çıktığı’ şeklinde değerlendirildi. Lauren Perez, paylaşımının ardından takipçileri tartışmaya girince bu gönderisini yoruma kapattı.Birçok kullanıcı Jenner'ın elbisesini ‘saygısız’ diyerek nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bu sadece gelinden daha iyi ve daha dikkat çekici görünmek değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık" diye yazdı. Bir başkası ise Jenner'ın bu tercihinin bir zevksizlik örneği olduğunu savundu. Kullanıcılardan biri, "Bir düğünde giymek için tamamen iğrenç bir elbise" diye yazarken bir başkası "Bu elbise çok rüküş.... Sanki gelinden daha fazla dikkat çekmek istiyor gibi" yorumunu yaptı. Bir başka takipçi de "Üzgünüm Kendall, bu kez seni savunamayacağım" diye yazdı.

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sosyal medya, düğün, kendall jenner, elbise, eleştiri, lauren perez