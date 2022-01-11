Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220111/yas-meyve-ve-sebze-ihracatinda-rusya-ilk-sirada-yer-aldi-1052628476.html
Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı
Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı
Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 3 milyar doları geçti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T17:37+0300
2022-01-11T17:37+0300
ekonomi
rusya
türkiye
ithalat
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103752/73/1037527316_1092:0:4859:2119_1920x0_80_0_0_34ec81d4fcdf6df76c13d3cd72395690.jpg
Türkiye'nin 2021'de yaptığı 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya yüzde 32.88'lik payla ilk sırada yer aldı.AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 3 milyar 83 milyon dolar oldu.Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 32,88'ine denk gelen 1 milyar 13 milyon dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.Rusya'ya 2020'de 948 milyon 817 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yapılmıştı.Dış satımda bu ülkeyi 287 milyon 863 bin dolarla Almanya, 234 milyon 700 bin dolarla Irak, 216 milyon 708 bin dolarla Ukrayna, 208 milyon 611 bin dolarla Romanya takip etti.Sektörün 2021'de en çok ihracat artışı kaydettiği ülkeler ise Hindistan ve Libya oldu. 2020'de Hindistan'a 31 milyon 55 bin dolarlık dış satım, 2021'de yüzde 123 artarak 69 milyon 158 bin dolara ulaştı.Libya'ya yönelik 2020'deki 10 milyon 34 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı, 2021'de 22 milyon 390 bin dolara yükseldi.'Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz'Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında her geçen yıl ivme kazanarak ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.Kovid-19'a rağmen sektör olarak önemli bir performansa imza attıklarını vurgulayan Sin, bu durumun sektör temsilerince sevinçle karşılandığını ifade etti.Yaş meyve sebze sektörünün geleneksel pazarlarından olan Rusya'nın 2021'de de ihracatın zirvesinde yer aldığına değinen Sin, şöyle konuştu:"Yaş meyve sebze sektöründe ana pazarımız hala Rusya. Akabinde Almanya, Irak, Ukrayna ve Romanya geliyor. Ürün çeşitliliği, aroması, raf ömür uzunluğu ürünleri çoğalttıkça bu da pazar çeşitliliğini artırmak da avantaj oluyor. Biz her daim ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince Türk üreticisinin alın terini kullanarak ürettiği ürünleri en iyi şekilde dünya pazarlarına sunmaya devam edeceğiz."
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103752/73/1037527316_1563:0:4388:2119_1920x0_80_0_0_5acf62d5a046b34f0d2e4fe6798ff039.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, ithalat, ihracat

Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı

17:37 11.01.2022
© Flickrsebze - meyve - hal
sebze - meyve - hal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Flickr
Abone ol
Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 3 milyar doları geçti.
Türkiye'nin 2021'de yaptığı 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya yüzde 32.88'lik payla ilk sırada yer aldı.
AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 3 milyar 83 milyon dolar oldu.
Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 32,88'ine denk gelen 1 milyar 13 milyon dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.
Rusya'ya 2020'de 948 milyon 817 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yapılmıştı.
Dış satımda bu ülkeyi 287 milyon 863 bin dolarla Almanya, 234 milyon 700 bin dolarla Irak, 216 milyon 708 bin dolarla Ukrayna, 208 milyon 611 bin dolarla Romanya takip etti.
Sektörün 2021'de en çok ihracat artışı kaydettiği ülkeler ise Hindistan ve Libya oldu. 2020'de Hindistan'a 31 milyon 55 bin dolarlık dış satım, 2021'de yüzde 123 artarak 69 milyon 158 bin dolara ulaştı.
Libya'ya yönelik 2020'deki 10 milyon 34 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı, 2021'de 22 milyon 390 bin dolara yükseldi.

'Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında her geçen yıl ivme kazanarak ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.
Kovid-19'a rağmen sektör olarak önemli bir performansa imza attıklarını vurgulayan Sin, bu durumun sektör temsilerince sevinçle karşılandığını ifade etti.
Yaş meyve sebze sektörünün geleneksel pazarlarından olan Rusya'nın 2021'de de ihracatın zirvesinde yer aldığına değinen Sin, şöyle konuştu:
"Yaş meyve sebze sektöründe ana pazarımız hala Rusya. Akabinde Almanya, Irak, Ukrayna ve Romanya geliyor. Ürün çeşitliliği, aroması, raf ömür uzunluğu ürünleri çoğalttıkça bu da pazar çeşitliliğini artırmak da avantaj oluyor. Biz her daim ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince Türk üreticisinin alın terini kullanarak ürettiği ürünleri en iyi şekilde dünya pazarlarına sunmaya devam edeceğiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:24Burak Elmas: Ayrılık olaylı değil Galatasaray'a yakışır şekilde oldu
18:23ABD'de 2 polis, soygun ihbarına gitmek yerine Pokemon Go oynadıkları için görevden alındı
18:15Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi
18:0519 yaşındaki Suriyeli genç, uykusunda bıçaklanarak öldürüldü
18:05Mansur Yavaş: Enes'lerimizi kaybetmeyelim, çok üzgünüm Enes
18:05Kadınların gündemi ‘ped zammı’: ‘Kamusal alanda ücretsiz erişmeyi talep ediyoruz’
18:04Taliban, 'hükümeti eleştirdiği için' tutukladığı profesörü serbest bıraktı
17:58Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor
17:57Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip
17:50Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti
17:48Tarkan’dan Enes Kara mesajı: Asli görevimiz çocukları korumaktır
17:46Rus Dışişleri: Rusya’nın Kazakistan’ı işgal ettiği yönündeki iddialar saçmalık
17:37Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı
17:35Ahmet Çebi: Görev yapan başkan ile yönetim kurullarının idari ve mali açıdan ibra edilmeleri şart
17:31Yunanistan Büyükelçisi Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
17:26Yoksul göçmen aileden gelen Binance'in kurucusu, dünyanın en zenginleri arasına katıldı
17:26Rusya'da yeni bir mineral keşfedildi
17:17Çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı
17:08Ali Koç: Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz
17:08Dişi yunusların cinsel haz almaya yarayan klitorise sahip olduğu ortaya çıktı