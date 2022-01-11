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Yunanistan Büyükelçisi Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Yunanistan Büyükelçisi Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T17:31+0300
2022-01-11T17:31+0300
2022-01-11T17:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
yunanistan
christodoulos lazaris
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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recep tayyip erdoğan, yunanistan, christodoulos lazaris
Yunanistan Büyükelçisi Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu 17:31 11.01.2022 (güncellendi: 17:35 11.01.2022)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.