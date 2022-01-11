https://tr.sputniknews.com/20220111/zaharova-washingtondan-guvenlik-garantileriyle-ilgili-tekliflere-derhal-yanit-vermesini-bekliyoruz-1052635810.html

Zaharova: Washington'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere derhal yanıt vermesini bekliyoruz

Zaharova: Washington'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere derhal yanıt vermesini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Washington'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere derhal ve ivedilikle yanıt vermesini... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T21:21+0300

2022-01-11T21:21+0300

2022-01-11T21:22+0300

dünya

abd

rusya

moskova

mariya zaharova

washington

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve ABD heyetlerinin dün Cenevre'de Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili talepleri konusunda yaptığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, "Washington'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerimize derhal ve ivedilikle yanıt vermesini bekliyoruz. Top bizim yarı sahamıza gelmedi, önceden olduğu gibi ABD tarafının yarı sahasında" dedi.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin ABD kamuoyunu Rusya'nın dezenformasyon yapabileceği konusunda uyarmasını eleştiren Zaharova, ABD yönetiminin konuya ne kadar hakim olmadığını insanlara göstermesinden gerçekten üzüntü duyduklarını belirtti.Zaharova, "Bu tür açıklamalar, ABD'nin kendisine zarar veriyor, bağlamı araştırma ve gerçekle temas kurma konusunda isteksiz olduklarını gösteriyor. Beceriksizliğini tüm dünyaya göstermemesi için meslektaşıma eleştirel düşünmeyi unutmamasını ve en azından en önemli konuları dikkatlice incelemesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.Rusya ile ABD arasında karşılıklı güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.7.5 saat süren görüşmelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerikan heyetine ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etmişti.Müzakerelerin karmaşık, derin ve somut olduğunu duyuran Ryabkov, "Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşmak için altyapı var" demişti.Rus tarafının görüşme sırasında Amerikalı ortaklara NATO'nun genişlememesi için yasal garantiler almanın Moskova için neden bir zorunluluk olmaya devam ettiğini ayrıntılı olarak açıkladığını vurgulayan Ryabkov, Rusya’nın NATO’nun neden güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin çıkmaza sokulmaması gerektiği konusunda önümüzdeki iki haftada daha iyi bir anlayışa sahip olmasını umduğuna dikkat çekmişti.Rusya, NATO'dan, İttifak'ın doğuya doğru genişlemeyi bırakmasını ve Ukrayna ile diğer komşu ülkelere saldırı silahları konuşlandırmaya son vermesini içeren güvenlik garantileri talep ediyor.

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