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https://tr.sputniknews.com/20220112/12-yasindan-kucuk-5-cocuga-cinsel-istismar-sucundan-yargilanan-bakkal-bana-iftira-atiyorlar-1052664468.html
12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan bakkal: Bana iftira atıyorlar
12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan bakkal: Bana iftira atıyorlar
Kocaeli'de bakkala giden 12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan mahallenin bakkalı, yeniden hakim karşısına çıktı. Suçsuz... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T14:43+0300
2022-01-12T14:43+0300
türkiye
kocaeli
kız
cinsel istismar
çocuk
dava
kız çocuğu
körfez
bakkal
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki kızı H.B.'yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi.Baba T.B.'nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., 24 yaşındaki mahalle bakkalı S.K.'nin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Durumu öğrenen baba T.B., jandarma ekiplerine şikayette bulundu. Yapılan şikayet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.S.K.'nin bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede S.K.'nin, 12 yaşından küçük 5 çocuğun popo ve göğüslerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.'Beni̇mle husumeti̇ var, i̇fti̇ra atıyor'Sanık S.K. hakkında “12 yaşından küçük çocuklara karşı zincirleme olacak şekilde cinsel istismar” suçundan dava açıldı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.K. ve taraf avukatları katıldı.Suçlamaları kabul etmeyen S.K., “Daha önce dediğim gibi benim hiçbir suçum yok. Güvenlik kamera görüntülerini kendi ellerimle ben jandarmaya verdim ancak benim suçsuz olduğumu kanıtlayacak görüntüler maalesef çalışmıyor.Ben o görüntülerle suçsuz olduğumu ispatlayacağım. CD inceleme tutanağında görünen kişi benim ancak görüntüde herhangi bir cinsel eylemim bulunmamaktadır. Her ne kadar mağdurun babası T.B. kızının psikolojisinin bozulduğunu söylese de bu raporu mahkemeye sunmamıştır.T.B.'nin benimle husumeti vardır bu sebeple bana iftira atmıştır. Beni şikayet ettikleri günün sabahında kızları H.B. benim dükkanıma güle oynaya gelerek alışveriş yaptı. Söylendiği gibi bir cinsel eylem olsa dükkanıma gelmezdi” dedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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kocaeli, kız, cinsel istismar, çocuk, dava, kız çocuğu, körfez, bakkal

12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan bakkal: Bana iftira atıyorlar

14:43 12.01.2022
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org çocuk istismarına hayır
çocuk istismarına hayır - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org
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Kocaeli'de bakkala giden 12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan mahallenin bakkalı, yeniden hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu ileri süren 24 yaşındaki sanık, "Benimle husumetleri oldukları için bana iftira atıyorlar" diyerek kendini savundu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki kızı H.B.'yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi.
Baba T.B.'nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., 24 yaşındaki mahalle bakkalı S.K.'nin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Durumu öğrenen baba T.B., jandarma ekiplerine şikayette bulundu. Yapılan şikayet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
S.K.'nin bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede S.K.'nin, 12 yaşından küçük 5 çocuğun popo ve göğüslerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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'Beni̇mle husumeti̇ var, i̇fti̇ra atıyor'

Sanık S.K. hakkında “12 yaşından küçük çocuklara karşı zincirleme olacak şekilde cinsel istismar” suçundan dava açıldı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.K. ve taraf avukatları katıldı.
Suçlamaları kabul etmeyen S.K., “Daha önce dediğim gibi benim hiçbir suçum yok. Güvenlik kamera görüntülerini kendi ellerimle ben jandarmaya verdim ancak benim suçsuz olduğumu kanıtlayacak görüntüler maalesef çalışmıyor.
Ben o görüntülerle suçsuz olduğumu ispatlayacağım. CD inceleme tutanağında görünen kişi benim ancak görüntüde herhangi bir cinsel eylemim bulunmamaktadır. Her ne kadar mağdurun babası T.B. kızının psikolojisinin bozulduğunu söylese de bu raporu mahkemeye sunmamıştır.
T.B.'nin benimle husumeti vardır bu sebeple bana iftira atmıştır. Beni şikayet ettikleri günün sabahında kızları H.B. benim dükkanıma güle oynaya gelerek alışveriş yaptı. Söylendiği gibi bir cinsel eylem olsa dükkanıma gelmezdi” dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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