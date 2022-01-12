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2021 'dünyada en sıcak beşinci yıl' olarak kayıtlara geçti
2021 'dünyada en sıcak beşinci yıl' olarak kayıtlara geçti
Alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1970 yılından bu yana dünyada ölçülen en sıcak beşinci yıl 2021 yılı oldu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-12T13:41+0300
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 2021 yılı, alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1970 yılından bu yana dünyada ölçülen "en sıcak beşinci yıl" olarak kayıtlara geçti.Dünyanın son yıllarda büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle dünyada sıcaklıklar artarken kuraklık yaşanıyor.2021 en sıcak beşinci yıl olduAvrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezinin (ECMWF) ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre, dünyada "2016" en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.2021 yılı ise ölçümlenen en sıcak beşinci yıl olarak kaydedildi.ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre en sıcak yıllar şöyle oluştu:1. 20162. 20203.20194.20175.20216.20187.20158.20109.201310.2005İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, 2100 yılına kadar Paris Anlaşması'yla 1,5 derece sıcaklıkların artması öngörülüyordu. Fakat 2021'de 1 derecelik bir artışla karşı karşıyayız." dedi.
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kuraklık, sıcaklık

2021 'dünyada en sıcak beşinci yıl' olarak kayıtlara geçti

13:39 12.01.2022 (güncellendi: 13:41 12.01.2022)
© REUTERS / Ritzau Scanpix DenmarkKuraklık
Kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Ritzau Scanpix Denmark
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Alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1970 yılından bu yana dünyada ölçülen en sıcak beşinci yıl 2021 yılı oldu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 2021 yılı, alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1970 yılından bu yana dünyada ölçülen "en sıcak beşinci yıl" olarak kayıtlara geçti.
Dünyanın son yıllarda büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle dünyada sıcaklıklar artarken kuraklık yaşanıyor.

2021 en sıcak beşinci yıl oldu

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezinin (ECMWF) ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre, dünyada "2016" en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.
2021 yılı ise ölçümlenen en sıcak beşinci yıl olarak kaydedildi.
ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre en sıcak yıllar şöyle oluştu:
1. 2016
2. 2020
3.2019
4.2017
5.2021
6.2018
7.2015
8.2010
9.2013
10.2005
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, 2100 yılına kadar Paris Anlaşması'yla 1,5 derece sıcaklıkların artması öngörülüyordu. Fakat 2021'de 1 derecelik bir artışla karşı karşıyayız." dedi.
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