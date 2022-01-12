https://tr.sputniknews.com/20220112/2021-yili-haberin-kahramanlari-toreninde-be-200-murettebatina-odul-1052646203.html

'2021 Yılı Haberin Kahramanları' töreninde Be-200 mürettebatına ödül

'2021 Yılı Haberin Kahramanları' töreninde Be-200 mürettebatına ödül

Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Haberin Kameramanları 2' ödül töreninde, Türkiye’de yangın söndürme... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T03:14+0300

2022-01-12T03:14+0300

2022-01-12T03:14+0300

türkiye

yangın

medipol üniversitesi

ödül

bağcılar belediyesi

rus be-200

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Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ‘2021 Yılı Haberin Kahramanları’ adlı ödül töreni düzenledi.İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri arasında düzenlenen anketle, ‘Vefa Özel Ödülü’ kategorisinde, Türkiye’de yangın söndürme çalışmalarına katılan ve 14 Ağustos 2021 tarihinde düşen Be-200 amfibi uçağının Rus mürettebatı ile 3 Türkiye vatandaşı ödüle layık görüldü.

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yangın, medipol üniversitesi, ödül, bağcılar belediyesi, rus be-200