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'2021 Yılı Haberin Kahramanları' töreninde Be-200 mürettebatına ödül
'2021 Yılı Haberin Kahramanları' töreninde Be-200 mürettebatına ödül
Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Haberin Kameramanları 2' ödül töreninde, Türkiye’de yangın söndürme... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T03:14+0300
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türkiye
yangın
medipol üniversitesi
ödül
bağcılar belediyesi
rus be-200
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Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ‘2021 Yılı Haberin Kahramanları’ adlı ödül töreni düzenledi.İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri arasında düzenlenen anketle, ‘Vefa Özel Ödülü’ kategorisinde, Türkiye’de yangın söndürme çalışmalarına katılan ve 14 Ağustos 2021 tarihinde düşen Be-200 amfibi uçağının Rus mürettebatı ile 3 Türkiye vatandaşı ödüle layık görüldü.
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yangın, medipol üniversitesi, ödül, bağcılar belediyesi, rus be-200

'2021 Yılı Haberin Kahramanları' töreninde Be-200 mürettebatına ödül

03:14 12.01.2022
© Fotoğraf : istanbulmidBağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Haberin Kameramanları 2' ödül töreninde, Türkiye’de yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Rus Be-200 uçağının hayatını kaybeden mürettebatına Vefa Özel Ödülü verildi.
Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Haberin Kameramanları 2' ödül töreninde, Türkiye’de yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Rus Be-200 uçağının hayatını kaybeden mürettebatına Vefa Özel Ödülü verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Fotoğraf : istanbulmid
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Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Haberin Kameramanları 2' ödül töreninde, Türkiye’de yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Rus Be-200 uçağının hayatını kaybeden mürettebatına Vefa Özel Ödülü verildi.
Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ‘2021 Yılı Haberin Kahramanları’ adlı ödül töreni düzenledi.
İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri arasında düzenlenen anketle, ‘Vefa Özel Ödülü’ kategorisinde, Türkiye’de yangın söndürme çalışmalarına katılan ve 14 Ağustos 2021 tarihinde düşen Be-200 amfibi uçağının Rus mürettebatı ile 3 Türkiye vatandaşı ödüle layık görüldü.
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