Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220112/2el-online-oto-pazarinda-16-milyon-arac-satildi-1052655534.html
2. el online oto pazarında 1.6 milyon araç satıldı
2. el online oto pazarında 1.6 milyon araç satıldı
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 olurken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:10+0300
2022-01-12T13:23+0300
türkiye
ikinci el
otomobil
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052197190_14:0:1986:1109_1920x0_80_0_0_eaaa873d9d8cdddb70b8376ae12eb0cc.jpg
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 olurken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63 artış gerçekleşti.AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2020'ye göre yüzde 19 azalış kaydedildi.2021 yılı toplamında 2.el online pazarında 3 milyon 540 bin 937 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 47'si satıldı. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.)Fiyatlar yüzde 63 yükseldi2.el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantının 15 farklı model yılındaki 38 bin 965 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, online pazarda ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 63'lük fiyat artışı gözlemlendi.En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi.Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl satışlarda ilk sırayı 1 milyon 62 bin 61'le dizel otomobiller aldı.Dizel otomobilleri, 555 bin 737 satışla benzinli ve 15 bin 852 satışla da oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobiller, 13 bin 256 satışla dördüncü, elektrikli otomobiller de 3 bin 804 satışla beşinci oldu.Pazar lideri C Segment olduGeçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 545 bin 916 adetlik satış ve yüzde 40,4 payla C segmenti oldu. B segmenti 303 bin 877 adet ve yüzde 22,5 payla ikinci, D segmenti de 239 bin 802 adet, yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldı.Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 seviyesinde belirlendi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052197190_261:0:1740:1109_1920x0_80_0_0_a08f69d2ff8a2919c3ddd266527a2c4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ikinci el, otomobil, satış

2. el online oto pazarında 1.6 milyon araç satıldı

13:10 12.01.2022 (güncellendi: 13:23 12.01.2022)
© İHAikinci el otomobil - otomobil
ikinci el otomobil - otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© İHA
Abone ol
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 olurken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63 artış gerçekleşti.
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 olurken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63 artış gerçekleşti.
AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2020'ye göre yüzde 19 azalış kaydedildi.
2021 yılı toplamında 2.el online pazarında 3 milyon 540 bin 937 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 47'si satıldı. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.)

Fiyatlar yüzde 63 yükseldi

2.el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantının 15 farklı model yılındaki 38 bin 965 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, online pazarda ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 63'lük fiyat artışı gözlemlendi.
En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi.
Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl satışlarda ilk sırayı 1 milyon 62 bin 61'le dizel otomobiller aldı.
Dizel otomobilleri, 555 bin 737 satışla benzinli ve 15 bin 852 satışla da oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobiller, 13 bin 256 satışla dördüncü, elektrikli otomobiller de 3 bin 804 satışla beşinci oldu.

Pazar lideri C Segment oldu

Geçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 545 bin 916 adetlik satış ve yüzde 40,4 payla C segmenti oldu. B segmenti 303 bin 877 adet ve yüzde 22,5 payla ikinci, D segmenti de 239 bin 802 adet, yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldı.
Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 seviyesinde belirlendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:09Artvin'de keçiler de horona katıldı
14:05Avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren muhtar: Muazzam bir enerji patlaması yaşadım
13:58Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara vermeyi düşünmüyoruz
13:57Putin ve Paşinyan: KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'daki durumun normalleşmesini sağladı
13:51Necmettin Batırel: Dolar mart sonunda 9.5 lira olacak, dövizleri bugünden satın kurtulun
13:487. kattan düşen Sedefnur Çağlar entübe edildi
13:392021 'dünyada en sıcak beşinci yıl' olarak kayıtlara geçti
13:38Mehmet Barlas: Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum
13:37Rolls-Royce CEO'su: Pandemi döneminde araç satışları, şirketin tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı
13:30'Arazi benim' dedi, yolun ortasına duvar ördü
13:27FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 148 gözaltı
13:23Fenerbahçe'de 2. İsmail Kartal dönemi
13:22Göz yaşartmayan soğan İngiltere'de ilk kez satışa sunuldu
13:15Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip boşanma davası açtı
13:102. el online oto pazarında 1.6 milyon araç satıldı
13:09ABD'deki araştırmaya göre esrardaki bileşikler Kovid enfeksiyonunu engelliyor
13:09Bill Gates: Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?
13:04Putin: Sputnik V aşısı dünyadaki diğer aşılardan daha etkili
13:02Kovid-19’u tespit eden K9’ların eğitiminde son aşama: Tüm varyantlar hafızalarında
13:01Rusya: KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'da önemli kamusal ve sosyal tesisleri kontrol altına aldı