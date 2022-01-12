https://tr.sputniknews.com/20220112/2el-online-oto-pazarinda-16-milyon-arac-satildi-1052655534.html

2. el online oto pazarında 1.6 milyon araç satıldı

2. el online oto pazarında 1.6 milyon araç satıldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 olurken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T13:10+0300

2022-01-12T13:10+0300

2022-01-12T13:23+0300

türkiye

ikinci el

otomobil

satış

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Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 olurken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63 artış gerçekleşti.AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2020'ye göre yüzde 19 azalış kaydedildi.2021 yılı toplamında 2.el online pazarında 3 milyon 540 bin 937 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 47'si satıldı. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.)Fiyatlar yüzde 63 yükseldi2.el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantının 15 farklı model yılındaki 38 bin 965 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, online pazarda ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 63'lük fiyat artışı gözlemlendi.En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi.Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl satışlarda ilk sırayı 1 milyon 62 bin 61'le dizel otomobiller aldı.Dizel otomobilleri, 555 bin 737 satışla benzinli ve 15 bin 852 satışla da oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobiller, 13 bin 256 satışla dördüncü, elektrikli otomobiller de 3 bin 804 satışla beşinci oldu.Pazar lideri C Segment olduGeçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 545 bin 916 adetlik satış ve yüzde 40,4 payla C segmenti oldu. B segmenti 303 bin 877 adet ve yüzde 22,5 payla ikinci, D segmenti de 239 bin 802 adet, yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldı.Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 seviyesinde belirlendi.

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ikinci el, otomobil, satış