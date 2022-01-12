https://tr.sputniknews.com/20220112/5-ay-once-bosandigi-eski-esini-yanici-madde-dokerek-yakti-kimse-beni-reddedemez-1052668279.html
5 ay önce boşandığı eski eşini yanıcı madde dökerek yaktı: 'Kimse beni reddedemez'
5 ay önce boşandığı eski eşini yanıcı madde dökerek yaktı: 'Kimse beni reddedemez'
Ordu'da bir kişi 5 ay önce boşandığı 2 çocuk annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yaktı. Ağır yaralanan kadın Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:06+0300
2022-01-12T16:06+0300
2022-01-12T16:06+0300
türkiye
türkiye
samsun
ordu
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
erkek
eş
yakma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052668179_1:0:840:472_1920x0_80_0_0_6936d00293ee107715bb164e5bbfa62b.jpg
Ordu’nun Fatsa ilçesinin Dolunay Mahallesi’nde bugün meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 2 çocuk annesi Elvan Sözkesen, 10 yıllık eşi Erkan Emiroğlu’dan ‘kendisine şiddet uyguladığı’ gerekçesiyle 5 ay önce boşandı.İddiaya göre, boşandığı eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine 2 gün önce adliyeye giderek şikayette bulunan genç kadın, bugün çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine geldi. Uzaklaştırma kararı işlemleri için adliyeye gitmek üzere evinden çıkan kadın, bu sırada kendisini takip eden eski eşi Erkan Emiroğlu ile karşılaştı.Eski eşi kadının yanına gelerek su istedi. Bu sırada yanında getirdiği jel tutuşturucuyu kadının arkasından üzerine döken Erkan Emiroğlu, onu ateşe verdi. Alevler içinde kalan genç kadın çığlık atarak komşularından yardım istedi.Komşuları tarafından banyoya götürülerek suyla söndürülen genç kadın ölümden döndü. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Elvan Sözkesen ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.'Nasıl bir caniliktir bu?'Samsun’daki yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Elvan Sözkesen, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını belirten Elvan Sözkesen, şunları söyledi:“5 ay önce ayrıldık. Şiddet uyguladığı için boşandık. Tekrar benimle evlenmek istiyordu. Kabul etmediğim için sürekli beni tehdit ediyordu. 2 gün önce savcılığa çıktım. Bugün de uzaklaştırma kararı için adliyeye imza atmaya gidecektim.Daire kapısının merdiveninde karşıma çıktı. Su istedi. Ben onu içeri almadım. Merdivende kaçmaya başlayınca arkamdan üzerime sıvı bir şey attı. Sonra da bir şey alevlendi. Çığlığımdan komşular açtı kapıyı.Onlar beni banyoda söndürdü. ‘Kimse beni reddedemez’ diyordu. ‘Ya benimsin ya toprağın’ diyordu. Tehdit ediyordu. Bu kadarını da yapacağını tahmin etmemiştim. İnsan iki çocuğuna acımaz mı? Onların annesini nasıl ortadan kaldırmak ister. Nasıl caniliktir bu.”
https://tr.sputniknews.com/20220105/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2021de-280-kadin-erkekler-tarafindan-olduruldu-1052431717.html
https://tr.sputniknews.com/20220111/tuzlada-kadin-cinayeti-eski-nisanlisini-silah-zoruyla-goturdugu-restoranda-oldurdu-1052604839.html
türkiye
samsun
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052668179_106:0:735:472_1920x0_80_0_0_a0141172ad2e5b2fea1e6e8b95ee4368.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, samsun, ordu, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, erkek, eş, yakma
5 ay önce boşandığı eski eşini yanıcı madde dökerek yaktı: 'Kimse beni reddedemez'
Ordu'da bir kişi 5 ay önce boşandığı 2 çocuk annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yaktı. Ağır yaralanan kadın Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alındı.
Ordu’nun Fatsa ilçesinin Dolunay Mahallesi’nde bugün meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 2 çocuk annesi Elvan Sözkesen, 10 yıllık eşi Erkan Emiroğlu’dan ‘kendisine şiddet uyguladığı’ gerekçesiyle 5 ay önce boşandı.
İddiaya göre, boşandığı eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine 2 gün önce adliyeye giderek şikayette bulunan genç kadın, bugün çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine geldi. Uzaklaştırma kararı işlemleri için adliyeye gitmek üzere evinden çıkan kadın, bu sırada kendisini takip eden eski eşi Erkan Emiroğlu ile karşılaştı.
Eski eşi kadının yanına gelerek su istedi. Bu sırada yanında getirdiği jel tutuşturucuyu kadının arkasından üzerine döken Erkan Emiroğlu, onu ateşe verdi. Alevler içinde kalan genç kadın çığlık atarak komşularından yardım istedi.
Komşuları tarafından banyoya götürülerek suyla söndürülen genç kadın ölümden döndü. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Elvan Sözkesen ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.
'Nasıl bir caniliktir bu?'
Samsun’daki yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Elvan Sözkesen, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını belirten Elvan Sözkesen, şunları söyledi:
“5 ay önce ayrıldık. Şiddet uyguladığı için boşandık. Tekrar benimle evlenmek istiyordu. Kabul etmediğim için sürekli beni tehdit ediyordu. 2 gün önce savcılığa çıktım. Bugün de uzaklaştırma kararı için adliyeye imza atmaya gidecektim.
Daire kapısının merdiveninde karşıma çıktı. Su istedi. Ben onu içeri almadım. Merdivende kaçmaya başlayınca arkamdan üzerime sıvı bir şey attı. Sonra da bir şey alevlendi. Çığlığımdan komşular açtı kapıyı.
Onlar beni banyoda söndürdü. ‘Kimse beni reddedemez’ diyordu. ‘Ya benimsin ya toprağın’ diyordu. Tehdit ediyordu. Bu kadarını da yapacağını tahmin etmemiştim. İnsan iki çocuğuna acımaz mı? Onların annesini nasıl ortadan kaldırmak ister. Nasıl caniliktir bu.”