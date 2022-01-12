https://tr.sputniknews.com/20220112/5-ilde-egitime-kar-engeli-1052641930.html

5 ilde eğitime kar engeli

5 ilde eğitime kar engeli

Denizli'nin Çameli, Konya'nın Derebucak ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Çanakkale’de ise beklenen olumsuz hava koşulları ve... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T00:23+0300

2022-01-12T00:23+0300

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türkiye

konya

denizli

kırklareli

kar

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Türkiye'de etkili olan kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.Eğitim ve öğretimin 12 Ocak Çarşamba günü uzaktan devam edileceği belirtildi.Çanakkale'de eğitime bir gün araÇanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."Konya'da yüz yüze eğitime ara verildiKonya'nın Derebucak ilçesinde de kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.Kırklareli'nde kar yağışı devam ediyorKırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.Bu arada, kar yağışı Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yoğun şekilde devam ediyor.Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye ulaştı.Bingöl'de taşımalı eğitime kar engeliBingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.Kara yolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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