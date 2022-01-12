https://tr.sputniknews.com/20220112/57-yillik-cift-5-saat-arayla-koronavirusten-oldu-1052670024.html

57 yıllık çift, 5 saat arayla koronavirüsten öldü

57 yıllık çift, 5 saat arayla koronavirüsten öldü

Mersin'de, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yıllık evli çift 5 saat arayla hayatını kaybetti. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T16:55+0300

2022-01-12T16:55+0300

2022-01-12T16:55+0300

koronavirüs

türkiye

mersin

tarsus

çift

yaşlı

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052670224_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_8580bdbaad2d68180e9659e0cab80555.jpg

Mersin'de bir çift, koronavirüs nedeniyle 5 saat arayla yaşamını yitirdi.Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce Kovid-19'a yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi.Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/20-yasindaki-lise-ogrencisi-koronaviruse-yenildi-1052437338.html

mersin

tarsus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, mersin, tarsus, çift, yaşlı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını