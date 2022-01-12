https://tr.sputniknews.com/20220112/57-yillik-cift-5-saat-arayla-koronavirusten-oldu-1052670024.html
57 yıllık çift, 5 saat arayla koronavirüsten öldü
57 yıllık çift, 5 saat arayla koronavirüsten öldü
Mersin'de, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yıllık evli çift 5 saat arayla hayatını kaybetti. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:55+0300
2022-01-12T16:55+0300
2022-01-12T16:55+0300
koronavirüs
türkiye
mersin
tarsus
çift
yaşlı
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Mersin'de bir çift, koronavirüs nedeniyle 5 saat arayla yaşamını yitirdi.Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce Kovid-19'a yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi.Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/20-yasindaki-lise-ogrencisi-koronaviruse-yenildi-1052437338.html
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türkiye, mersin, tarsus, çift, yaşlı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
57 yıllık çift, 5 saat arayla koronavirüsten öldü
Mersin'de, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yıllık evli çift 5 saat arayla hayatını kaybetti.
Mersin'de bir çift, koronavirüs nedeniyle 5 saat arayla yaşamını yitirdi.
Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce Kovid-19'a yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi.
Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.