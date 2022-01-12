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https://tr.sputniknews.com/20220112/7-kattan-dusen-sedefnur-caglar-entube-edildi--1052662099.html
7. kattan düşen Sedefnur Çağlar entübe edildi
7. kattan düşen Sedefnur Çağlar entübe edildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru arkadaşıyla birlikte misafirliğe gittiği 7. kattaki daireden şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralanan üniversite... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:48+0300
2022-01-12T13:48+0300
türkiye
kocaeli
polis
hastane
kadına şiddet
ev
kadına yönelik şiddet
körfez
entübe
sedefnur çağlar
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9 Ocak'ta Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7. kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet A., O.Ç. ve E.Ş. gözaltına alındı.Poli̇s sevgilisi tutuklandıAhmet A., emniyetteki ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile birlikte polis sevgilisinin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını iddia etti. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi. Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise önceki gün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.7. kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar’ın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sedefnur’un vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. Ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/7-kattan-dusen-sedefnurun-polis-sevgilisi-tutuklandi-1052618789.html
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kocaeli, polis, hastane, kadına şiddet, ev, kadına yönelik şiddet, körfez, entübe, sedefnur çağlar

7. kattan düşen Sedefnur Çağlar entübe edildi

13:48 12.01.2022
© DHA7. kattan düşen Sedefnur Çağlar entübe edildi
7. kattan düşen Sedefnur Çağlar entübe edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru arkadaşıyla birlikte misafirliğe gittiği 7. kattaki daireden şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
9 Ocak'ta Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.
Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7. kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet A., O.Ç. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Poli̇s sevgilisi tutuklandı

Ahmet A., emniyetteki ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile birlikte polis sevgilisinin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını iddia etti.
O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi. Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.
E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise önceki gün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
7. kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar’ın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sedefnur’un vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. Ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Sedefnur Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı
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