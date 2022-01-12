https://tr.sputniknews.com/20220112/abd-disisleri-almati-kentinin-sukunete-kavusmasini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1052643842.html

ABD Dışişleri: Almatı kentinin sükunete kavuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri: Almatı kentinin sükunete kavuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, protestolar ve şiddet olaylarının yaşandığı Kazakistan'ın Almatı kentinin sükunete kavuşmasını ve KGAÖ barış güçlerinin ülkedeki... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T01:11+0300

2022-01-12T01:11+0300

2022-01-12T01:11+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

abd

kazakistan

barış gücü

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

ned price

almatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052580053_0:31:2884:1653_1920x0_80_0_0_7aafcbbda68e1ef0ddddfa2873db1cd5.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, son 1 haftadır Kazakistan'da yaşanan protestolar ve şiddet olayları ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin ülkeye intikaline ilişkin değerlendirmede bulundu.Price, düzenlediği basın toplantısında, son saatlerde gelen Almatı kentinin sükunete kavuştuğu yönündeki haberleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Devlet Başkanı (Kasım Cömert) Tokayev'in Kolektif Barış Güçlerinin görevini tamamladığını açıklamasını da memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Ayrıca Price, ABD'nin KGAÖ güçleri çekilene kadar tüm güçleri insan haklarına saygı duymaya ve hükümetin talep ettiği üzere Kazakistan'dan derhal ayrılma taahhüdünü yerine getirmeye çağırmayı sürdüreceğini dile getirdi.Sözcü, Kazakistan'ın anayasal kurumlarının işleyişini sürdürmesiyle birlikte Washington'un, ülkedeki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesinden umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.Yaşanan karmaşa ortamının ardından Kazakistan'a intikal eden KGAÖ barış gücü birliği, Rus, Belaruslu ve Ermeni birliklerden oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-kgao-baris-gucunun-hizli-konuslanmasi-kazakistanda-istikrara-kavusulmasina-katki-sagladi-1052638790.html

kazakistan

almatı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kazakistan, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ned price, almatı