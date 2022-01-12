https://tr.sputniknews.com/20220112/abd-disisleri-almati-kentinin-sukunete-kavusmasini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1052643842.html
ABD Dışişleri: Almatı kentinin sükunete kavuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri: Almatı kentinin sükunete kavuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, protestolar ve şiddet olaylarının yaşandığı Kazakistan'ın Almatı kentinin sükunete kavuşmasını ve KGAÖ barış güçlerinin ülkedeki... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T01:11+0300
2022-01-12T01:11+0300
2022-01-12T01:11+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
abd
kazakistan
barış gücü
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
ned price
almatı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, son 1 haftadır Kazakistan'da yaşanan protestolar ve şiddet olayları ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin ülkeye intikaline ilişkin değerlendirmede bulundu.Price, düzenlediği basın toplantısında, son saatlerde gelen Almatı kentinin sükunete kavuştuğu yönündeki haberleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Devlet Başkanı (Kasım Cömert) Tokayev'in Kolektif Barış Güçlerinin görevini tamamladığını açıklamasını da memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Ayrıca Price, ABD'nin KGAÖ güçleri çekilene kadar tüm güçleri insan haklarına saygı duymaya ve hükümetin talep ettiği üzere Kazakistan'dan derhal ayrılma taahhüdünü yerine getirmeye çağırmayı sürdüreceğini dile getirdi.Sözcü, Kazakistan'ın anayasal kurumlarının işleyişini sürdürmesiyle birlikte Washington'un, ülkedeki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesinden umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.Yaşanan karmaşa ortamının ardından Kazakistan'a intikal eden KGAÖ barış gücü birliği, Rus, Belaruslu ve Ermeni birliklerden oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-kgao-baris-gucunun-hizli-konuslanmasi-kazakistanda-istikrara-kavusulmasina-katki-sagladi-1052638790.html
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abd, kazakistan, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ned price, almatı
ABD Dışişleri: Almatı kentinin sükunete kavuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, protestolar ve şiddet olaylarının yaşandığı Kazakistan'ın Almatı kentinin sükunete kavuşmasını ve KGAÖ barış güçlerinin ülkedeki görevini tamamladığı yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, son 1 haftadır Kazakistan'da yaşanan protestolar ve şiddet olayları ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin ülkeye intikaline ilişkin değerlendirmede bulundu.
Price, düzenlediği basın toplantısında, son saatlerde gelen Almatı kentinin sükunete kavuştuğu yönündeki haberleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Devlet Başkanı (Kasım Cömert) Tokayev'in Kolektif Barış Güçlerinin görevini tamamladığını açıklamasını da memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Ayrıca Price, ABD'nin KGAÖ güçleri çekilene kadar tüm güçleri insan haklarına saygı duymaya ve hükümetin talep ettiği üzere Kazakistan'dan derhal ayrılma taahhüdünü yerine getirmeye çağırmayı sürdüreceğini dile getirdi.
Sözcü, Kazakistan'ın anayasal kurumlarının işleyişini sürdürmesiyle birlikte Washington'un, ülkedeki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesinden umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.
Yaşanan karmaşa ortamının ardından Kazakistan'a intikal eden KGAÖ barış gücü birliği, Rus, Belaruslu ve Ermeni birliklerden oluşuyor.