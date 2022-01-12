https://tr.sputniknews.com/20220112/abd-disisleri-rusya-avrupanin-guvenligiyle-ilgili-vizyonunu-detayli-bir-bicimde-anlatti-1052682930.html

ABD Dışişleri: Rusya, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili vizyonunu detaylı bir biçimde anlattı

ABD Dışişleri: Rusya, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili vizyonunu detaylı bir biçimde anlattı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Rusya-NATO Konseyi toplantısında Rus heyetinin, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili vizyonlarını detaylı bir biçimde... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T23:37+0300

2022-01-12T23:37+0300

2022-01-12T23:37+0300

dünya

abd

rusya

ukrayna

nato-rusya konseyi

toplantı

gerilim

wendy sherman

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Çok ciddi ve düz bir sohbetti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Avrupa’nın güvenliği ve NATO’nun geleceğiyle ilgili tekliflerini ve vizyonlarını detaylı biçimde paylaştı” ifadelerini kullandı.'Rusya'nın tekliflerinin bir kısmı olanaksız'ABD’li diplomat, "Rusya’nın bazı teklifleri bizim için olanaksız. NATO’nun daha fazla genişlememesi gerektiğini kabul edemeyiz, 1997 sınırlarına geri dönemeyiz. Avrupa’da olan her şeyin Avrupa’dan gitmesi gerektiğini kabul edemeyiz. Ama birlikte çalışabileceğimiz alanlar da var. Bunlar, silahlanma kontrolü ve çatışmaları çözme çalışmaları" dedi.‘Ukrayna olmadan Ukrayna’yla ilgili kararlar almayacağız’ABD'nin söz konusu Ukrayna dahil müttefik ve ortaklar olunca 'Birimiz hepimiz için' politikasına bağlı olduğunu kaydeden Sherman, "Ukrayna olmadan Ukrayna, Avrupa olmadan Avrupa, NATO olmadan NATO veya AGİT olmadan AGİT’le ilgili kararlar almayacağız" diye konuştu.'Açık kapı politikasından vazgeçmeyeceğiz'Öte yandan Sherman, "ABD ve NATO içindeki müttefikleri, NATO’nun açık kapılar politikasından vazgeçmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı.NATO’nun savunma ittifakı olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı, "NATO, üyelerini korumak için var. Hiçbir zaman güç, baskı veya yıkım yoluyla genişlemedi" dedi.Rusya'yla diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Sherman, bu hafta gerçekleşen ikili ve çok taraflı görüşmelerdeki yoğun temponun, ABD ve müttefiklerinin, tartışmalı konularda Rusya'yla temaslarda ağır davranmadığını gösterdiğini belirterek, "Rusya, gerilimi azaltma ve diplomasi yönünde kararlı bir seçim yapmalı" dedi.Moskova'ya 'Ukrayna'ya saldırması' durumunda büyük bedel ödeyeceği ve sonuçlarının 2014'tekinden daha ağır olacağını net bir şekilde söylediklerini belirten ABD'li diplomat, "Rusya çok güçlü bir ülke. Daha küçük bir ülke ve henüz biçimlenme sürecindeki demokrasi olan Ukrayna'yı tehdit olarak görmesini anlamak zor" yorumunu yaptı.Sherman, "Gerilimi azaltma sözü verilmedi, ama gerilimin azaltılmayacağı yönünde açıklamalar da olmadı. Rusya, NATO Genel Sekreteri’nin teklif ettiği müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu belirtmedi, ama bu müzakereleri reddetmedi de. Diyalog ve diplomasinin başarısı sadece gerilim azaltılırsa mümkün olur" diye ekledi.'Ukrayna’ya saldırı durumunda Kuzey Akım-2'nin işlemesi zor'Sherman, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili soruya, "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırgan eylemlerini yeniden başlatması durumunda bu doğalgaz boru hattının faaliyete geçeceğini ve gaz sevkiyatının başlayacağını hayal etmek çok zor, diye düşünüyoruz" yanıtını verdi.

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abd, rusya, ukrayna, nato-rusya konseyi, toplantı, gerilim, wendy sherman