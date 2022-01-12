Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220112/abd-natonun-moskova-ve-brukseldeki-misyonlarin-yeniden-acilmasi-niyetini-olumlu-karsiladi-1052682501.html
ABD, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılması niyetini olumlu karşıladı
ABD, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılması niyetini olumlu karşıladı
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından ittifakın, Rusya'nın başkenti Moskova ve Brüksel'deki misyonların karşılıklı olarak... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T23:16+0300
2022-01-12T23:16+0300
dünya
rusya
moskova
nato
abd dışişleri bakanlığı
ned price
misyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052682474_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ebecde02736fc57ce2915e061583d050.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün gerçekleştirilen Rusya-NATO Konseyi toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.Price, düzenlediği basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Moskova ve Brüksel'de geçen yıl kapanan misyonların açılmasıyla ilgilendikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.Price, "Genel Sekreterin NATO müttefiklerinin Moskova ve Brüksel'de ilgili ofisleri yeniden açma ihtimalini değerlendirme niyetini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili teklifin NATO tarafından iletildiği, ancak Rus tarafının henüz yanıt vermediğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-natoya-gerilimin-azaltilmasina-yonelik-onlemler-teklif-ettik-ancak-gormezden-gelindi-1052675734.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052682474_53:0:1178:844_1920x0_80_0_0_4b7930ab2e2b5a7a7f6b90a14f97913c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, nato, abd dışişleri bakanlığı, ned price, misyon

ABD, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılması niyetini olumlu karşıladı

23:16 12.01.2022
© REUTERS / Olivier HosletRusya-NATO Konseyi toplantısı
Rusya-NATO Konseyi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Olivier Hoslet
Abone ol
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından ittifakın, Rusya'nın başkenti Moskova ve Brüksel'deki misyonların karşılıklı olarak açılması yönündeki niyetini olumlu karşıladıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün gerçekleştirilen Rusya-NATO Konseyi toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.
Price, düzenlediği basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Moskova ve Brüksel'de geçen yıl kapanan misyonların açılmasıyla ilgilendikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Price, "Genel Sekreterin NATO müttefiklerinin Moskova ve Brüksel'de ilgili ofisleri yeniden açma ihtimalini değerlendirme niyetini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili teklifin NATO tarafından iletildiği, ancak Rus tarafının henüz yanıt vermediğini bildirmişti.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
DÜNYA
Rusya: NATO'ya gerilimin azaltılmasına yönelik önlemler teklif ettik ancak görmezden gelindi
19:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:18Bakan Soylu'nun iddialarına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt: İnşallah bu kez ispat eder
23:16YSK açıkladı: Seçime 24 parti girecek
23:16ABD, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılması niyetini olumlu karşıladı
23:01Maskeli kahraman Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın tarafından canlandırılacak
23:00Malatya'da bir erkek, sokakta takibe alarak taciz ettiği kadın tarafından bıçaklandı
22:48Futbolcu Merih Demiral takım arkadaşlarıyla birlikte Ahmet Çalık'ı andı
22:41Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı
22:41Hidropolitik Akademi Başkanı Dr. Yıldız: Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz tedariki önemli hale geldi
22:38BES'le ilgili kanun teklifinin ilk kısmı TBMM'de kabul edildi
22:35Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı: Vizyonsuz solcular gibi her şeyi eleştirerek ömür tüketmiyoruz
22:33Washington Post: Beyaz Saray, Rusya'ya ve bizzat Putin'e yönelik yaptırımlara destek verdi
22:17Kahramanmaraş'ta küçük bir çocuk köpek sürüsünden korkup elektrik direğine tırmandı
22:08‘ABD’nin EastMed projesinden ‘U dönüşü’ yapması projenin elverişsiz ve siyasi olduğu gösteriyor’
22:05Araştırma: Günde ortalama 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor
21:56Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor'
21:48Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor seviyeye ulaştı
21:44Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi
21:40Osmaniye'de gece 24:00'ten sonra müzik yayını yasaklandı
21:26Tarafsızlık adına düz dünyacıların görüşlerine yer vereceğini açıklayan BBC, tepkilerin odağında
21:26Trafikte yol verme kavgası: İETT şoförüne silah doğrultup, darp etti