https://tr.sputniknews.com/20220112/abd-natonun-moskova-ve-brukseldeki-misyonlarin-yeniden-acilmasi-niyetini-olumlu-karsiladi-1052682501.html
ABD, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılması niyetini olumlu karşıladı
ABD, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılması niyetini olumlu karşıladı
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından ittifakın, Rusya'nın başkenti Moskova ve Brüksel'deki misyonların karşılıklı olarak... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T23:16+0300
2022-01-12T23:16+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün gerçekleştirilen Rusya-NATO Konseyi toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.Price, düzenlediği basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Moskova ve Brüksel'de geçen yıl kapanan misyonların açılmasıyla ilgilendikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.Price, "Genel Sekreterin NATO müttefiklerinin Moskova ve Brüksel'de ilgili ofisleri yeniden açma ihtimalini değerlendirme niyetini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili teklifin NATO tarafından iletildiği, ancak Rus tarafının henüz yanıt vermediğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-natoya-gerilimin-azaltilmasina-yonelik-onlemler-teklif-ettik-ancak-gormezden-gelindi-1052675734.html
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ABD, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılması niyetini olumlu karşıladı
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından ittifakın, Rusya'nın başkenti Moskova ve Brüksel'deki misyonların karşılıklı olarak açılması yönündeki niyetini olumlu karşıladıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün gerçekleştirilen Rusya-NATO Konseyi toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.
Price, düzenlediği basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Moskova ve Brüksel'de geçen yıl kapanan misyonların açılmasıyla ilgilendikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Price, "Genel Sekreterin NATO müttefiklerinin Moskova ve Brüksel'de ilgili ofisleri yeniden açma ihtimalini değerlendirme niyetini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili teklifin NATO tarafından iletildiği, ancak Rus tarafının henüz yanıt vermediğini bildirmişti.